Model S: todo sobre el primer auto eléctrico de lujo de Tesla

El sedán que marcó un antes y un después para la firma estadounidense combina poder y tecnología en uno de los autos más influyentes de la industria.

Presentado en 2012, el Model S fue el primer auto de la marca en competir directamente con los sedanes premium tradicionales.

Cuando Tesla presentó el Model S, hace 14 años, el mercado de los autos eléctricos era muy diferente al actual. En aquel momento, la mayoría de los modelos disponibles priorizaban la eficiencia por encima del rendimiento y ofrecían autonomías limitadas. El sedán desarrollado por la empresa de Elon Musk cambió esa percepción, al demostrar que un auto impulsado exclusivamente por baterías también podía competir con las marcas de lujo más prestigiosas del mundo.

El Model S fue el primer vehículo producido en gran escala por Tesla y rápidamente se convirtió en el emblema de la empresa . Su combinación de autonomía, aceleración, tecnología y software transformó la forma en que la industria entendía a los autos eléctricos. Incluso fabricantes como Mercedes-Benz, BMW, Audi o Porsche aceleraron el desarrollo de sus propias gamas eléctricas, después del éxito alcanzado por este modelo.

Con el paso de los años, el vehículo recibió múltiples actualizaciones mecánicas y tecnológicas, sin perder su identidad. En 2021, incorporó la profunda renovación conocida internamente como Proyecto Palladium , que modificó el interior, la plataforma electrónica y la propulsión. Para el modelo 2026, Tesla sumó mejoras aerodinámicas, una nueva cámara frontal, suspensión revisada, mayor aislamiento acústico y un leve incremento de autonomía.

El Model S pertenece al segmento de los sedanes grandes de lujo y se comercializa en dos configuraciones principales: Model S AWD y Model S Plaid. La versión de acceso incorpora dos motores eléctricos con tracción integral, desarrolla alrededor de 670 caballos de fuerza , acelera de 0 a 100 km/h en aproximadamente 3,2 segundos y ofrece una autonomía superior a los 650 kilómetros en condiciones favorables. Su batería tiene una capacidad cercana a los 100 kWh , lo que lo ubica entre los vehículos eléctricos con mayor alcance del mercado.

Por encima aparece el Model S Plaid , la versión de mayores prestaciones. Cuenta con tres motores eléctricos, supera los 1.000 caballos de fuerza , puede acelerar de 0 a 100 km/h en poco más de dos segundos y alcanza una velocidad máxima cercana a los 322 km/h , cifras que habitualmente vemos exclusivamente en superdeportivos.

Además del rendimiento, el vehículo se destaca por su bajo coeficiente aerodinámico, uno de los mejores registrados en un automóvil de producción. Su diseño permite reducir el consumo energético y mejorar la autonomía durante los viajes largos.

El interior mantiene un enfoque completamente digital. La consola está compuesta por una gran pantalla táctil central desde donde se controlan prácticamente todas las funciones del vehículo, mientras que el tablero incorpora una segunda pantalla frente al conductor. También dispone de actualizaciones remotas de software y compatibilidad con el ecosistema tecnológico desarrollado por Tesla. Actualmente el Model S sigue siendo el sedán más exclusivo de Tesla y comparte catálogo únicamente con el SUV Model X dentro de la gama premium de la firma.

Las características que hacen al Model S un auto único en el mundo

Uno de los principales diferenciales del Model S es su capacidad para mejorar con el paso del tiempo, mediante actualizaciones de software. Tesla incorpora nuevas funciones, optimiza el rendimiento del sistema eléctrico y agrega mejoras de seguridad, sin que el propietario tenga que llevarlo a un concesionario.

Otro punto distintivo es el sistema Tesla Vision, que usa cámaras distribuidas alrededor del vehículo para asistir en maniobras de estacionamiento, detectar obstáculos y complementar los sistemas avanzados de ayuda a la conducción. La plataforma puede identificar objetos a cientos de metros de distancia y constituye la base tecnológica sobre la que Tesla desarrolla sus funciones de conducción asistida.

En materia de seguridad, el vehículo incorpora una estructura diseñada para proteger el paquete de baterías ubicado en el piso del auto, lo que además reduce el centro de gravedad y mejora la estabilidad en curvas. La ausencia de un motor de combustión delantero también permitió optimizar las zonas de deformación programada en caso de impacto.

El interior es otro de los puntos fuertes. Gracias a la arquitectura eléctrica, el piso completamente plano ofrece mayor comodidad para los pasajeros, mientras que el baúl trasero y delantero aumentan significativamente la capacidad de carga respecto de un sedán convencional.