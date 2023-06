Dólar: un gurú de la City anticipa qué pasará con el blue en junio

El gurú sostiene que la inflación se combate con medidas fiscales tendientes a lograr superávit presupuestario, y una política monetaria que no emita pesos y coloque a la tasa de interés por encima de la dinámica de precios.

“Quien pretenda resolver el problema inflacionario con otros argumentos, es, ni más ni menos un cantamañanas , que significa persona informal, irresponsable y que no merece crédito”, sostiene.

En ese sentido, Di Stefano adelantó que, para junio, los dólares alternativos superarán la barrera de los $500, en el marco de la definición de las candidaturas políticas, que quedan materializadas el 24 de junio.

Esto porque, según Di Stefano, el Gobierno no está tomando las medidas necesarias para detener el proceso inflacionario. Por ende, la tasa de interés y la tasa de devaluación corren de atrás a la inflación.

“La tasa de devaluación del peso en diciembre fue del 5,9%, en enero del 5,5%, febrero 5,5%, marzo 6,0%, abril 6,5% y en mayo 7,5%”, dice el analista.

Inflación y devaluación a toda velocidad

La inflación en 12 meses podría ubicarse en el 117,6% anual, según la visión de Di Stefano, mientras que la devaluación del peso viaja a una velocidad del 100% anual. “Esto implica falta de competitividad para las exportaciones, si a esto le sumamos la sequía, no hay posibilidad de que ingresen muchos dólares en lo que resta del año”, vaticinó.

Por otro lado, las importaciones son atractivas, pero el Gobierno no aporta los dólares para importar y, si autoriza importaciones pospone en el tiempo el pago. “Tenemos reservas por u$s32.991 millones y hemos diferido el pago de importaciones por u$s13.675 millones. Estamos al horno, no solo no tenemos dólares, sino que debemos ese monto sin respaldo alguno”, añadió.

El camino del dólar

En este contexto, el dólar se encuentra en una trayectoria ascendente inevitable. El mercado es consciente de ello y al buscar opciones de cobertura, se encuentra con costos elevados.

“El dólar futuro presenta una tasa implícita del 160% anual, mientras que los bonos vinculados al dólar tienen tasas de interés negativas, al igual que los bonos ajustados por inflación”. El mercado muestra una sobrecompra de bonos, no porque confíe en el gobierno, sino porque busca protección ante la posibilidad de que no se alcance un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“En este escenario, muchas empresas optan por no cubrirse y acumulan inventario en caso de tener que venderlo, ya que los precios son muy altos y se desconoce si será posible reponerlo”, explica Di Stefano.

Esta dinámica se repite mensualmente, con tasas en constante crecimiento, lo que desemboca en una espiralización de la inflación, un aumento en la tasa de devaluación y un incremento en la brecha cambiaria.

Por lo tanto, en junio se superará la marca de los $500 para los tipos de cambio alternativos. Además, advierte el economista, hay que tener en cuenta el factor de las candidaturas políticas, que se materializan el 24 de junio.

“Las elecciones son sinónimo de una mayor dolarización de las carteras, aunque ya estén altamente dolarizadas, ya que a los argentinos les gusta que todo esté en verde, como se dice coloquialmente”, concluyó.