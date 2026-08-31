Dólar y reservas: el BCRA aflojó la defensa de los $1.500 y busca recomponer las compras de divisas

El mayorista cerró su segunda semana consecutiva en alza y se consolidó por encima de los $1.500. El cambio de estrategia permitió aliviar la tensión sobre las tasas, mientras el Banco Central volvió a acelerar las compras de dólares.

El dólar ocupa el centro de la escena financiera durante la última semana de agosto y ultimo día del mes. Después de varias ruedas en las que el Gobierno había buscado contener al mayorista por debajo de los $1.500, la estrategia cambió: el tipo de cambio comenzó a moverse con mayor libertad y terminó consolidándose por encima de ese nivel.

La modificación no fue menor. Durante las semanas previas, la defensa de un techo informal para el dólar había contribuido a reducir la cantidad de pesos disponibles y a tensionar las tasas de interés de corto plazo. Con una actividad económica que todavía muestra dificultades para ganar dinamismo, el equipo económico optó por otorgarle mayor flexibilidad al frente cambiario y aliviar las condiciones monetarias.

El viernes, el dólar mayorista cerró estable en $1.512 , después de tocar un máximo intradiario de $1.514. En la semana acumuló una suba de $13, equivalente a aproximadamente 0,9%, y encadenó así su segundo avance semanal consecutivo . A falta de una rueda para finalizar agosto, el incremento mensual alcanzaba el 1,8%.

El movimiento también estuvo en línea con el debilitamiento de otras monedas de la región: durante la semana se depreciaron el real brasileño, el peso mexicano, el peso chileno y el sol peruano.

El cambio comenzó a hacerse visible después de más de tres semanas en las que el Gobierno había administrado al dólar alrededor de los $1.500. La estrategia había tenido como contrapartida u na fuerte tensión sobre la liquidez y las tasas.

Según un informe de 1816, sostener ese techo virtual llevó a que la tasa interbancaria superara el 28% promedio durante la semana previa, un nivel que no se observaba desde fines de febrero. En ese contexto, el BCRA terminó inyectando $1,3 billones mediante la compra de la Lecap S31G6, en la mayor operación expansiva de mercado abierto desde enero. Las tasas comenzaron a bajar y, pocas ruedas después, el dólar superó los $1.500.

La decisión reflejó un cambio en las prioridades de corto plazo. De acuerdo con GMA Capital, el Gobierno pasó de intentar sostener un determinado nivel del dólar a descomprimir las condiciones monetarias, ante las tensiones que comenzaban a acumularse en el mercado de tasas.

El efecto fue rápido. La caución a un día, que llegó a tocar un máximo intradiario de 37,5%, retrocedió posteriormente hasta 20,7%. Al cierre de la semana, la Lecap a 30 días y la TAMAR también se habían estabilizado en torno al 25%.

Esto no significa, sin embargo, que el Gobierno haya dejado de administrar el mercado cambiario. Durante la semana continuaron las intervenciones en futuros y en instrumentos dólar linked, especialmente alrededor del "fixing" de los bonos vinculados al dólar. Incluso el viernes se observó un elevado volumen en estos instrumentos.

El esquema, por lo tanto, parece haberse desplazado desde una defensa rígida de los $1.500 hacia un rango de mayor tolerancia. Desde Outlier señalaron que el techo de facto se corrió hacia la zona de $1.500-$1.515, manteniendo una lógica de intervención activa.

Analistas destacan que el "nuevo techo" podría estar entre $1.500 y $1.515 Depositphotos

El BCRA volvió a comprar dólares

La otra variable que el mercado sigue de cerca son las reservas internacionales. En las últimas ruedas, el Banco Central consiguió acelerar nuevamente las compras de divisas después de varias jornadas con intervenciones más reducidas.

El jueves, la autoridad monetaria adquirió u$s93 millones, la compra diaria más elevada de agosto. Con ese resultado, el saldo comprador del mes alcanzó los u$s640 millones, mientras que las adquisiciones acumuladas durante 2026 llegaron a u$s13.967 millones.

Las reservas internacionales brutas, en tanto, aumentaron u$s77 millones hasta u$s50.860 millones, nuevamente cerca de la barrera de los u$s51.000 millones.

La mejora de las últimas jornadas, sin embargo, no alcanza para revertir una característica central de agosto: el BCRA redujo significativamente la velocidad a la que venía acumulando divisas.

De acuerdo con GMA Capital, durante agosto el Central compró en promedio alrededor de u$s35,6 millones diarios, frente a los u$s93 millones diarios registrados en julio. La consultora interpretó la dinámica como una administración más pragmática del equilibrio entre dólar, tasas y reservas: permitir algo más de volatilidad cambiaria ayudó a descomprimir las tasas, aunque a costa de mantener un ritmo más moderado de acumulación de divisas.

El desafío de acumular reservas

La cuestión de las reservas vuelve así a ganar relevancia de cara a los próximos meses. El Gobierno necesita continuar fortaleciendo el balance del Banco Central al mismo tiempo que busca evitar que una política monetaria demasiado restrictiva afecte todavía más al crédito y a la actividad.

El dilema quedó expuesto durante agosto: contener demasiado al dólar requirió retirar pesos del mercado y terminó presionando las tasas, mientras que otorgarle mayor libertad al tipo de cambio permite aliviar las condiciones monetarias pero puede dificultar la acumulación de reservas o generar una depreciación mayor.

De hecho, 1816 señaló que, con controles de capitales acotados, resulta difícil administrar simultáneamente durante períodos prolongados el precio del dólar spot y la tasa de interés. Aunque formalmente el tipo de cambio flota y la tasa es endógena, en la práctica el equipo económico viene interviniendo sobre ambas variables.

La incógnita para septiembre será hasta dónde está dispuesto el Gobierno a permitir que avance el tipo de cambio para sostener ese equilibrio y, sobre todo, si el mayor margen cambiario logra convivir con una acumulación de reservas más rápida, uno de los puntos que continúa bajo la lupa del mercado.