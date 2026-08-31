Vuelve el frío al AMBA: cuándo será el día más frío y las mínimas podrían llegar a 3° + Agregar ámbito en









El invierno tendrá un último capítulo en Buenos Aires antes de la llegada de la primavera. Se esperan mañanas muy frías, aunque las tardes serán más agradables y con presencia del sol.

RTVE

El invierno todavía no se despide del AMBA. A pocos días del comienzo de la primavera meteorológica, una nueva irrupción de aire frío provocará un marcado descenso de las temperaturas durante las mañanas, aunque las tardes tendrán condiciones mucho más agradables.

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De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado 5 de septiembre será la jornada más fría de la semana. En distintos puntos del conurbano bonaerense se esperan temperaturas mínimas de entre 3° y 4°, especialmente durante las primeras horas del día. En zonas suburbanas, la sensación térmica podría ubicarse incluso por debajo de esos valores.

El escenario será diferente durante las tardes. El avance de las horas permitirá una recuperación de las temperaturas y las máximas rondarán los 20° en varias jornadas. De esta manera, el principal rasgo de la semana será el fuerte contraste entre las mañanas frías y las tardes templadas.

Clima: cómo estará el tiempo durante la semana El ingreso de aire frío se sentirá principalmente durante las primeras horas del día. Sin embargo, el pronóstico presenta un aspecto favorable: no se esperan lluvias en el AMBA durante la semana y habrá varios períodos con buena presencia del sol.

Las condiciones serán, en general, estables y secas. Esto permitirá que las temperaturas se recuperen progresivamente después de las mañanas frías, con tardes que tendrán registros más cercanos a los habituales para esta época del año.

El sábado será el punto máximo del descenso térmico. Para ese día, las mínimas de 3° y 4° previstas en sectores del conurbano estarán acompañadas por una mañana particularmente fría. Luego, con el avance del día, se espera una recuperación de los registros. El invierno tendrá un último capítulo en Buenos Aires antes de la llegada de la primavera. Se esperan mañanas muy frías, aunque las tardes serán más agradables y con presencia del sol. El último pulso de frío antes de la primavera La nueva masa de aire frío llegará en los últimos días del invierno y podría convertirse en uno de los últimos episodios de temperaturas bajas antes del cambio de estación. Aunque el calendario marcará próximamente el comienzo de la primavera, el clima todavía tendrá características invernales durante las primeras horas de varias jornadas. El contraste será marcado: abrigos durante la mañana y temperaturas considerablemente más agradables por la tarde. Por ahora, el pronóstico extendido anticipa una semana sin lluvias y con bastante sol para el AMBA. La atención estará puesta especialmente en el sábado 5 de septiembre, cuando se esperan las temperaturas más bajas de toda la semana.

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