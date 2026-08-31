Las Leonas volvieron al país con la Copa del Mundo: multitud, festejo y emoción en Ezeiza

El seleccionado argentino arribó a Ezeiza antes de las 6 y fue recibido por familiares, amigos y fanáticos tras vencer a Países Bajos en la final.

Las Leonas conquistaron su tercer Mundial y volvieron a celebrar un título después de 16 años.

Las Leonas regresaron a la Argentina este lunes por la madrugada con el trofeo mundial después de consagrarse campeonas ante Países Bajos. El seleccionado femenino arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza antes de las 6 y fue recibido por familiares, amigos y fanáticos que esperaron al plantel para celebrar su tercera estrella.

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El plantel dirigido por Fernando Ferrara llegó al país luego de una definición histórica en Wavre-Amstelveen, donde empató 1-1 ante las neerlandesas y se impuso en los penales australianos. La conquista significó el tercer título mundial de la historia del seleccionado , 16 años después de la consagración en Rosario 2010.

Majo Granatto, una de las capitanas del equipo, fue la primera jugadora en aparecer con la Copa del Mundo en sus manos y resumió en ESPN las sensaciones del plantel tras el regreso: “ Fue un sueño hecho realidad. Fue la mejor final que jugamos en año, con determinación. Es una sensación hermosa. No se puede explicar la gente que se acercó a alentarnos ”.

Detrás de Granatto salió el resto del plantel, que aprovechó el recibimiento en Ezeiza para continuar los festejos por una conquista que volvió a poner a Las Leonas en lo más alto del hockey mundial . Las jugadoras se reencontraron con familiares, amigos y fanáticos después de una campaña que terminó con una nueva estrella.

Las Leonas arribaron al país durante la madrugada, después de conquistar el Mundial de hockey en Países Bajos.

Granatto también destacó la presencia de Luciana Aymar , una de las grandes figuras de la historia del hockey argentino, durante la definición: “ Tenerla ahí fue nuestro amuleto, es nuestra bandera. Ocho veces mejor jugadora del mundo y además es una gran persona ”, sostuvo.

Aymar fue invitada por la Federación Internacional de Hockey y acompañó a Las Leonas tanto en la semifinal ante Australia como en la final frente a las neerlandesas.

Las campeonas del mundo llegaron a la Argentina antes de las 6 de la mañana luego de vencer a Países Bajos en la final. X: @AidaBSanchez

Una final que volvió a definirse ante Países Bajos

Las Leonas tuvieron que remontar un partido complicado en la definición. Yibbi Jansen puso en ventaja a Países Bajos sobre el cierre del segundo cuarto, pero Argentina no se desordenó y mantuvo la presión hasta encontrar el empate.

Después de generar siete córners cortos, el seleccionado argentino consiguió el 1-1 mediante un desvío de Granatto. El resultado no se modificó durante el tiempo reglamentario y el título quedó en manos argentinas tras una definición por penales australianos.

Allí apareció la arquera Cristina “China” Cosentino, quien sostuvo el cero en dos ejecuciones decisivas. Vicky Granatto, Brisa Bruggesser y Sofía Cairó convirtieron para Argentina, que acertó tres de sus cuatro remates y pudo cerrar la serie para levantar nuevamente la Copa del Mundo.

Julieta Jankunas resaltó el vínculo construido dentro del plantel después de la consagración: “Este grupo es increíble. Son mi familia. Tener placer y tener buen clima es mágico. Decir somos campeonas del mundo es muy lindo. Que salgamos campeonas demostró el trabajo del cuerpo técnico”.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara amplió el palmarés histórico del hockey femenino argentino.

La tercera estrella llegó 16 años después

La consagración en Países Bajos significó el tercer título mundial de Las Leonas, después de los obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010. Las tres conquistas tuvieron un elemento en común: las finales fueron disputadas ante el seleccionado neerlandés.

Con esta nueva estrella, Argentina quedó por encima de Australia y Alemania, que cuentan con dos Mundiales cada una. Países Bajos, en tanto, continúa como el seleccionado más ganador de la historia de la competencia, con nueve títulos y otras cinco finales disputadas.

El recorrido argentino hacia la cima tuvo varias frustraciones antes de las consagraciones. En 1974 perdió 1-0 ante Países Bajos y en 1976 cayó 2-0 frente a Alemania. En 1994, Australia volvió a impedir el título al imponerse 2-0 en la final.

La primera vuelta olímpica llegó en Perth 2002, cuando el equipo dirigido por Sergio “Cachito” Vigil empató 1-1 ante Países Bajos con un gol de Inés Arrondo y ganó 4-3 en los penales. Ocho años después, en Rosario 2010, Las Leonas derrotaron 3-1 a las neerlandesas con dos goles de Carla Rebecchi y uno de Noel Barrionuevo.

El nuevo campeonato se suma a un palmarés que también incluye tres medallas olímpicas de plata, obtenidas en Sídney 2000, Londres 2012 y Tokio 2020, además de tres bronces en Atenas 2004, Beijing 2008 y París 2024. Las Leonas también conquistaron siete ediciones del Champions Trophy y volvieron a ubicarse entre los grandes equipos del deporte argentino.