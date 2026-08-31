Autos usados: qué cambió y cuáles son los requisitos clave para comprar y transferir en la Argentina

La eliminación del CETA y de la cédula azul obligatoria agilizó el proceso, pero aún hay controles y documentación esenciales para concretar la operación sin riesgos.

Transferir un auto usado requiere de distintos trámites que se deben tener en cuenta

La compra de un vehículo usado en la Argentina continúa siendo un proceso que exige controles y pasos administrativos, aunque en los últimos años se avanzó en la simplificación de trámites. La eliminación del Certificado de Transferencia de Automotores (CETA) y el fin de la cédula azul como requisito obligatorio para circular redujeron parte de la carga burocrática y habilitaron más gestiones digitales.

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Sin embargo, antes de concretar una operación es clave verificar la situación legal del vehículo, chequear deudas y completar la transferencia de dominio , ya que el pago por sí solo no formaliza la titularidad.

El primer paso es conocer el estado jurídico del auto. Para eso, el comprador puede solicitar un informe de dominio , que permite detectar embargos, prendas, inhibiciones o denuncias. También se puede acceder a un informe histórico , que revela los titulares anteriores.

Otro documento relevante es el certificado de dominio , que bloquea la situación registral por un período limitado y brinda mayor seguridad al momento de avanzar con la operación. A esto se suma la necesidad de verificar multas, patentes impagas y otros compromisos pendientes .

Además de lo legal, el estado mecánico es determinante. La VTV o RTO vigente es un requisito clave, aunque no reemplaza la verificación física policial, que confirma que motor y chasis coincidan con la documentación.

También es recomendable realizar una inspección mecánica integral previa, que permita detectar fallas ocultas en motor, electrónica o estructura. Este paso, aunque opcional, puede evitar costos imprevistos tras la compra.

Cómo hacer la transferencia de un usado

La transferencia es el trámite que oficializa el cambio de titularidad. Se inicia con el Formulario 08, que puede completarse online y luego validarse en un Registro Seccional.

La transferencia es el trámite que oficializa el cambio de titularidad. Se inicia con el Formulario 08, que puede completarse online y luego validarse en un Registro Seccional.

Actualmente, el sistema permite elegir el registro donde realizar el trámite, sin limitarse al de radicación original del vehículo. Durante el proceso se cargan los datos de comprador, vendedor y del rodado.

Completar la transferencia es obligatorio: ni el pago ni la entrega del auto reemplazan este paso legal.

Documentación necesaria

Para avanzar con la operación, las partes deben presentar:

DNI del comprador y vendedor

Título del automotor

Cédula de identificación (verde)

Formulario 08 iniciado o completo

El CETA ya no forma parte de los requisitos, tras su eliminación en 2024. A su vez, la cédula verde no tiene vencimiento para el titular y puede utilizarse en formato digital.

Cambios en la cédula azul

Desde 2024, la cédula azul dejó de ser obligatoria para circular. En su lugar, las autorizaciones a terceros pueden gestionarse de forma digital mediante la app oficial.

Las cédulas emitidas previamente siguen vigentes, pero el nuevo esquema apunta a simplificar el uso del vehículo por parte de terceros.

Obligaciones según la jurisdicción

Más allá de los cambios nacionales, continúan vigentes requisitos locales. Entre ellos, el grabado de autopartes, que depende de cada provincia o ciudad y puede ser obligatorio para completar la transferencia.

Por eso, es fundamental consultar las normas de la jurisdicción donde está radicado el vehículo.

Después de la operación: qué hacer

Una vez concretada la compra o venta, ambas partes deben completar algunos pasos adicionales.

El vendedor debe dar de baja peajes y seguros, y eliminar datos personales del vehículo. El comprador, en tanto, debe contratar un seguro obligatorio antes de circular y vincular el dominio a sus sistemas, como telepeaje.