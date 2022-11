Dólar blue saltó $8 en un solo día: cuáles son las causas de la disparada

En lo que va de noviembre, el BCRA acumula ventas por casi u$s1.000 millones para atender la demanda genuina de divisas, que no encuentra respaldo en la oferta de los agrodólares, algo que genera preocupación entre los agentes económicos.

Ante la incertidumbre que despierta el recalentamiento del dólar blue, Ámbito dialogó con varios especialistas para conocer con más detalles las causas de la escalada y lo que podría suceder en los próximos días en el mercado paralelo de la divisa.

Dólar blue imparable: ¿qué opinan los especialistas?

El analista financiero Christian Buteler sostuvo a Ámbito que no le sorprende esta reacción del blue: "Lo más llamativo había sido que el informal estuviese calmo durante los últimos 3 meses, ante un contexto de inflación entre 6% y 7% por mes y una emisión pronunciada", dijo.

"Ahora sube porque hay una demanda puntual de las personas que viajan al Mundial de Qatar. Si pagan con tarjeta de crédito, se les aplica un dólar a $340, por lo que les resulta más conveniente hoy es adquirir divisas en el MEP o blue para poder gastarlo en efectivo. Ante posibles fluctuaciones, la gran mayoría de los turistas argentinos prefieren pagarlo más barato ahora", indicó el especialista.

Agregó que "cuando se termine el Mundial, vendrán las vacaciones, con el mismo concepto. El dólar tarjeta es siempre más barato que el dólar libre", anticipó el analista, dando cuenta de que esta situación volvería a repetirse en breve, cuando las familias viajen a sus destinos programados.

Por su parte, Juan Pablo albornoz, economista de Inveqc, coincidió en que los diversos tipos de cambio libres venían de acumular un extenso período de calma cambiaria. "En un contexto donde la inflación retrocedió desde los máximos, pero se mantiene en niveles muy elevados, los riesgos de un recalentamiento de la brecha (y, en consecuencia, de una erosión de los retornos en pesos medidos en dólares) están latentes", afirmó.

"Además, si tomamos como referencia el dólar blue y/o al contado con liquidación (CCL), éstos marcaron máximos nominales de $338 y $332 pesos el 21/7/22 respectivamente. Dichos máximos traídos a pesos de hoy representan aproximadamente $429 (blue) y $422 (CCL). Es decir, contemplando exclusivamente la inflación local, los dólares libres muestran una apreciación real del orden del 27% al 32% desde los máximos nominales del overshooting de julio", amplió el analista.

"Sin embargo hay que distinguir que la situación no es idéntica a la observada en julio. No se observa una descontrolada expansión de los agregados monetarios, la dinámica fiscal cobró mayor prudencia, los retornos nominales en pesos son sustancialmente más altos que un trimestre atrás. Y ante la crisis de la deuda en pesos, está claro que el Tesoro contará con la participación voluntaria o no de organismos públicos, Banco Central y probablemente también bancos comerciales en el rolleo de vencimientos de deuda", que evitarían tener una dispara tan grande como la última, reconoció Albornoz.

En tanto que el economista Jorge Neyro atribuyó la suba del dólar blue principalmente al reflejo del ascenso del resto de los dólares financieros, que empezó la semana pasada y prosiguió en estos días, tras varios meses de alta calma.

"Es como una actualización de los precios en base a la inflación que tuvimos estos meses. Los dólares paralelos han quedado baratos. El mercado ya esperaba esto y habrá que ver cuál sea el mayor nivel de los dólares financieros en el transcurso de los próximos días, concluyó el especialista.