Red Hot Chili Peppers vendió su catálogo musical a Warner Music Group por u$s300 millones

Se estima que el catálogo de los Red Hot Chili Peppers genera aproximadamente u$s26 millones al año y, hasta ahora, esos derechos han estado controlados por los miembros de la banda.

Los Red Hot Chili Peppers vendieron su catálogo de música grabada a Warner Music Group en una operación valorada en más de u$s300 millones.

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La banda cederá ahora el control de todas sus grabaciones originales al sello discográfico, con el que han firmado desde el lanzamiento de "Blood Sugar Sex Magik" en 1991, lo que permitirá a Warner Bros. recaudar todos los ingresos futuros generados por la reproducción en streaming, la difusión radiofónica, las ventas y las licencias.

Este acuerdo es consecuencia de un convenio previo que la banda firmó con Hipgnosis, ahora conocida como Recognition Music Group, para vender los derechos de publicación de su música por una suma de u$s140 millones.

Según el portal The Hollywood Reporter, el nuevo acuerdo se ha financiado mediante una empresa conjunta entre Warner Music Group y la firma de inversión Bain Capital, que el año pasado lanzó un fondo de u$s1.200 millones para adquirir catálogos musicales de gran renombre.

Se estima que el catálogo de los Red Hot Chili Peppers genera aproximadamente u$s26 millones al año y, hasta ahora, esos derechos han estado controlados por los miembros de la banda.

Sus últimos álbumes de estudio, "Unlimited Love" y "Return Of The Dream Canteen", fueron lanzados en 2022 y ambos tuvieron éxito comercial, alcanzando los tres primeros puestos en las listas de álbumes de Estados Unidos y Reino Unido.

Venta de catálogos, una tendencia que crece entre los músicos

Muchos músicos de renombre han estado vendiendo sus catálogos musicales y derechos de publicación a este tipo de compañías en los últimos años. En 2021, Bruce Springsteen firmó un acuerdo por valor de aproximadamente u$s500 millones por toda su biblioteca musical, mientras que Bob Dylan, Stevie Nicks, Neil Young, Deftones y Jack White han cerrado acuerdos similares.

Más recientemente, Slipknot vendió su catálogo a HarbourView Equity Partners por 120 millones de dólares, mientras que otros acuerdos recientes incluyen a Pink Floyd por 400 millones de dólares, así como a Queen, KISS, Britney Spears y Tame Impala.