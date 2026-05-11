Un fallo protege a las mascotas de las separaciones de sus dueños y uno debe pagar cuota alimentaria

La Justicia de Salta empezó a fijar aportes mensuales para cubrir la alimentación, vacunas, atención veterinaria y gastos básicos de los animales.

En Salta , la Justicia comenzó a aplicar fallos que reconocen a las mascotas como parte del núcleo familiar en conflictos por separación de parejas, estableciendo en algunos casos cuotas alimentarias y regímenes de cuidado compartido .

Las decisiones incluyen aportes económicos para cubrir la comida, atención veterinaria y gastos básicos, además de esquemas de visitas para mantener el vínculo con los animales. A continuación, conocé los detalles.

En Salta, la Justicia ya intervino en distintos conflictos vinculados a la separación de parejas donde había animales en común . En esos expedientes, el tribunal comenzó a ordenar esquemas de cuidado compartido que incluyen la tenencia de la mascota y la contribución económica para su mantenimiento.

En algunos casos, establecieron pagos mensuales destinados a cubrir alimentos, controles veterinarios, vacunas , medicamentos y otros gastos. Las decisiones buscan garantizar que los responsables mantengan el compromiso de cuidado .

Además, también se implementaron regímenes de comunicación, similares a los que existen en conflictos por hijos menores. Esto permite que la persona que no convive de forma permanente con el animal pueda mantener el contacto, visitas o períodos de convivencia alternada, siempre priorizando el bienestar de la mascota.

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Beneficios de esta medida judicial

El reconocimiento judicial del cuidado compartido de mascotas trae varios impactos positivos. Uno de los beneficios es la consolidación de la tenencia responsable, ya que obliga a las personas a asumir compromisos sostenidos en el tiempo respecto de su cuidado.

Este tipo de resoluciones también ayuda a reducir situaciones de abandono o descuido que pueden surgir tras una separación conflictiva. Al establecer responsabilidades económicas claras, se garantiza que el animal continúe recibiendo la atención adecuada, independientemente de la relación entre sus dueños.

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Otro es el fortalecimiento del vínculo afectivo entre las personas y sus mascotas, al reconocer que la relación no se limita a la convivencia, e implica un lazo emocional que la Justicia empieza a considerar en sus decisiones.

A nivel social, estas medidas también impulsan un cambio de perspectiva sobre el rol de las mascotas dentro del hogar, donde cada vez más familias las consideran integrantes de su rutina.