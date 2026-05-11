Vista supera los 160.000 barriles diarios de producción y prevé invertir u$s1.800 millones más este año

La compañía profundiza su expansión en Vaca Muerta tras adquirir activos de Equinor. Proyecta inversiones por u$s5.600 millones hasta 2028 y apunta a alcanzar los 250.000 barriles diarios hacia 2030.

La compañía anunció además un incremento en su plan de inversiones para este año.

Vista Energy alcanzará una producción superior a los 160.000 barriles equivalentes diarios tras concretar la adquisición de la participación de Equinor en los bloques Bandurria Sur y Bajo del Toro, en Vaca Muerta , consolidándose como la principal productora independiente de petróleo de la Argentina.

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La operación permitirá incorporar unos 22.000 barriles diarios equivalentes (boe/d) a la producción de la compañía, fortaleciendo su posición dentro del desarrollo no convencional de Neuquén.

Con este salto de escala, la empresa liderada por Miguel Galuccio refuerza además su perfil exportador en un contexto de fuerte expansión del shale oil argentino.

“La reciente incorporación de activos le ha dado a Vista una mayor escala: nos permite dar un salto significativo en producción, exportaciones y capacidad de desarrollo en Vaca Muerta”, afirmó Galuccio.

La compañía anunció además un incremento en su plan de inversiones para este año. Vista prevé desembolsar u$s1.800 millones durante 2026, un 12,5% más que lo proyectado originalmente en noviembre del año pasado.

La estrategia apunta a acelerar el desarrollo de activos en Vaca Muerta y consolidar eficiencias operativas en sus bloques no convencionales.

La petrolera destacó que en apenas ocho años pasó de ser un startup petrolero a convertirse en el principal productor independiente de petróleo de la Argentina y en el mayor exportador de crudo del país.

Proyecciones de crecimiento hacia 2028

La empresa también actualizó sus objetivos de mediano plazo. Vista proyecta invertir unos u$s5.600 millones entre 2026 y 2028, un 17% más que las estimaciones informadas anteriormente.

El objetivo es alcanzar una producción de 208.000 barriles equivalentes diarios hacia 2028, lo que representa un crecimiento del 16% respecto de las metas previas.

A la fecha, la compañía ya acumula inversiones superiores a u$s6.500 millones en la Argentina.

En paralelo, Vista mejoró significativamente sus proyecciones financieras y espera generar un free cash flow acumulado de u$s2.800 millones entre 2026 y 2028, un 87% superior a las previsiones informadas el año pasado.

Más EBITDA y menor deuda

La petrolera también revisó al alza sus proyecciones de rentabilidad. Estima alcanzar un EBITDA ajustado de u$s3.000 millones en 2026, un 58% por encima de las previsiones previas.

Parte de ese flujo de fondos será destinado a reducir deuda y fortalecer el balance financiero de la compañía.

Según informó la empresa, el objetivo ahora es llevar el índice de apalancamiento neto a 1,0x hacia fines de 2026, adelantando en dos años la meta originalmente prevista.

La apuesta de largo plazo: llegar a 250.000 barriles diarios

Vista también actualizó su visión estratégica hacia 2030 y elevó sus proyecciones de producción de largo plazo.

La compañía apunta ahora a alcanzar los 250.000 barriles equivalentes diarios hacia el final de la década, un 25% más que las proyecciones anunciadas en noviembre de 2025.

El nuevo escenario refleja la fuerte apuesta de la empresa por continuar expandiendo operaciones en Vaca Muerta y capitalizar el crecimiento exportador del shale argentino.

Además, Vista estima generar hacia 2030 un free cash flow recurrente de u$s2.000 millones anuales, un 33% superior a las estimaciones anteriores.

La mejora esperada estará impulsada tanto por mayores niveles de producción como por eficiencias operativas derivadas de la escala alcanzada en sus desarrollos no convencionales.