Christian Buteler: "Hay que dejar de emitir pesos"

Periodista: ¿Cuáles son las principales causas que llevan a los dólares en todas sus versiones a esta continua suba?

Christian Buteler: Los principales motivos que generan la suba de los dólares son el exceso de pesos y el cepo. Eso hace que esos pesos que vos tengas no los puedas canalizar por el dólar oficial y te vayas los alternativos. Precisamente estas últimas subas que estamos viendo se debe a que en diciembre hubo una emisión de 1.2 billones de pesos, fue lo que creció el stock de pesos de toda la economía, teniendo en cuenta los pasivos remunerados, la base monetaria y demás; en un mes que obviamente hay mayor demanda de pesos. Pero cuando esa demanda de pesos empieza a disminuir, por cuestiones estacionales, esos pesos te quedan. Parte de esos pesos terminan presionando al tipo de cambio. Aparte, recordemos que tanto en 2021 como en 2022, los dólares subieron menos que la inflación. O sea que a todo este exceso de emisión y demás que tuvimos, se le suma que para algunos actores del mercado pueden considerar que el tipo de cambio estaba atrasado.

P.: ¿Hasta cuándo puede mantenerse la tensión cambiaria? ¿Superarán los dólares los $400?

C.B.: Seguro van a llegar a $400. El tema es cuándo. Podría llegar en esta corrida, es una posibilidad, o también podría estabilizarse antes, con un blue en $370 / $375. No me parece que en estos días se llegue, pero en lo que sea el año seguro va a llegar y lo va a superar. Si tenés en cuenta que este año se estima una inflación del 60% y el dólar terminó 2022 arriba de $300, simplemente con seguir el ritmo de la inflación ese número lo alcanzás y lo pasas tranquilamente. Probablemente en esta corrida tal vez no llegue porque ya pegó un salto importante, pero si no llega en enero, lo hará en el transcurso del año sin dudas.

P.: ¿Qué deberían hacer el Gobierno y el BCRA frente a la coyuntura cambiaria?

C.B.: Obviamente hay que dejar de emitir pesos. Está bien que el Tesoro intente mejorar sus cuentas fiscales. Si baja el déficit va a necesitar menos pesos para financiarlo. Capaz puede lograrlo en el mercado de deuda y de esa manera no tener que emitir. Y lo que también necesita hacer el BCRA es cortar todos los canales de emisión que tiene y que son posibles de cortar. No es nada más una emisión para asistir al Tesoro; es emisión cuando pagás las tasas de Leliq, cuando salía a comprar bonos, cuando aplicás el dólar soja, y demás; hay algunas que no podés dejar. Lo que tenés que hacer ahí, por ejemplo, con las Leliq, es trabajar con la tasa, que tiene que ser positiva, pero no tanto. Yo creo que tenía margen la semana pasada, después del dato de inflación. Más tasa es una política monetaria más restrictiva para intentar controlar la inflación y los tipos de cambio, pero también significa pagar más interés, y eso se paga con emisión. Hay que cortar con el tema de los dólares diferenciados. Hay que buscar otros incentivos para que liquiden. Lo principal es cortar lo máximo posible la emisión.

Por otro lado, hay muchas trabas que tiene la operatoria del mercado de cambios que creo que deberían sacarlas. Primero porque si tiene que subir, el dólar termina subiendo igual. Segundo, porque darías la señal al mercado de que en la medida de lo posible vas a un tipo de cambio unificado y a normalizar el tipo de cambio. No se puede sacar el cepo. Pero se podrían ir sacando algunas regulaciones y trabas, y dar señales al mercado de que el final del camino, que ya lo empezás a transitar, es tener un tipo de cambio normalizado.