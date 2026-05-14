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14 de mayo 2026 - 06:00

Descuentos en DIA hoy: toda las promociones vigentes en productos de consumo diario

Conocé las ofertas que propone esta cadena de supermercados para completar tu canasta básica cuidando el bolsillo familiar.

Esta cadena ofrece descuentos en alimentos de primera necesidad durante todo el mes corriente, combinable con otras promociones&nbsp;

Esta cadena ofrece descuentos en alimentos de primera necesidad durante todo el mes corriente, combinable con otras promociones 

Gentileza - Freepik

Los supermercados DIA mantienen una amplia variedad de promociones vigentes, que alcanzan productos de almacén y alimentos de consumo diario. Las ofertas incluyen descuentos en arroz, harinas, lácteos, tapas de empanadas, congelados, snacks, alfajores y bebidas, además de productos básicos para desayuno, merienda y comidas rápidas. La selección tiene tanto artículos de primeras marcas como opciones propias de la cadena.

Además concentra parte de sus rebajas en productos de limpieza y artículos para el hogar. Entre las promociones más destacadas se encuentran: detergentes, jabón para la ropa, limpiadores para baño, suavizantes y productos reutilizables para la limpieza cotidiana. Los descuentos se aplican sobre distintas presentaciones y permiten reducir el gasto semanal en compras esenciales para la casa.

Informate más
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Promociones vigentes de la categoría ahorrames

Los descuentos incluyen artículos de uso diario y marcas reconocidas, en un contexto donde los consumidores buscan aprovechar descuentos y promociones para aliviar el impacto en el bolsillo.

A continuación los mejores descuentos según categoría:

Almacén y alimentos

  • arroz largo fino ala 1 kg: $1.432
  • galletitas pepas dia 500 gr: $1.730
  • mayonesa hellmanns liviana doypack 475 gr: $2.311
  • arroz parboil molinos ala 1 kg: $1.680
  • harina 0000 pureza ultra refinada 1 kg: $1.080
  • papas bastón congeladas dia 700 gr: $3.390
  • salchichas unión ganadera 190 gr: $2.190
  • leche protein las 3 niñas 1 lt: $2.160
  • tapa de empanadas dia criolla 450 gr: $1.600
  • galletitas pepas dia frutos del bosque 500 gr: $1.730
  • arroz largo fino molinos ala 500 gr: $840
  • salsa knorr pizza 340 gr: $1.273
  • pan rallado morixe 500 gr: $1.160
  • leche parcialmente descremada las tres niñas 0% lactosa 1 lt: $2.160
  • tortillas clásicas rapiditas 10 ud: $2.940
  • ñoquis dia 500 gr: $1.200
  • espinaca congelada dia 400 gr: $2.190
  • salsa knorr filetto 340 gr: $1.273
  • pan integral fargo 400 gr: $4.280
  • avena instantánea morixe 400 gr: $1.760
  • café intenso bonafide en saquitos x 18 gr: $4.850
  • arroz integral 00000 cuquets 1 kg: $1.399
  • salsa knorr pomarola tradicional 340 gr: $1.273
  • medallón de carne swift 276 gr: $4.490
  • yogur parcialmente descremado frutilla yofrey 140 gr: $600
  • tortillas integrales rapiditas 10 ud: $2.940
  • mayonesa cañuelas 500 gr: $1.530
  • polenta molinos ala 500 gr: $850
  • tortillas light rapiditas 10 ud: $2.940
  • caldo knorr de gallina deshidratado 12 ud: $2.280
  • alfajor relleno de dulce de leche 9 de oro 45 gr: $900
  • granola berries go natural 29 gr: $5.030
  • nuggets pollo crocante naahguets grangy's 400 gr: $5.190
  • alfajor brownie 9 de oro 45 gr: $1.260
  • alfajor de dulce de leche blanco 9 de oro 45 gr: $900
  • arroz parboil 00000 molinos ala 500 gr: $950
  • grisines dia 100 gr: $1.120
  • madalenas vainilla 9 de oro con dulce de leche 230 gr: $2.320
  • chocolate para taza bonafide 100 gr: $4.100
  • edulcorante líquido hileret clásico 250 ml: $2.525
  • madalenas vainilla 9 de oro 200 gr: $2.320
  • barra frutilla con yogur dia 25 gr: $790
  • dulce de batata dia 500 gr: $2.300
  • papas fritas lays clásicas 85 gr: $3.080
  • café sensaciones bonafide torrado intenso 500 gr: $11.660
  • dulce de leche repostero dia 1 kg: $5.400
  • pizza congelada dia mozzarella 450 gr: $5.750
  • aperitivo americano gancia 950 ml: $7.990
  • dulce de membrillo dia 500 gr: $2.500
  • salsa guiso y arroz knorr 340 gr: $1.273
  • nuggets pollo tiras naahguets grangy's 400 gr: $5.190
  • caldo de carne con vegetales knorr 12 ud: $2.280
  • cebolla congelada en cubo dia 350 gr: $1.990
  • copos de maíz dia 400 gr: $1.800
  • dulce de leche dia 1 kg: $5.000
  • barra frutos del bosque dia 25 gr: $790
  • mini budín de vainilla 9 de oro 210 gr: $2.290
  • tablitas semillas dia 100 gr: $1.160
  • baño de repostería semiamargo dia 150 gr: $2.100
  • aperitivo fernet 1882 750 ml: $8.990
Supermercado

Limpieza y hogar

  • detergente magistral ultra limón botella 300 ml: $2.050
  • jabón líquido para ropa ariel platinum doypack 800 ml: $2.990
  • jabón líquido concentrado para diluir granby baja espuma limón 500 ml: $5.150
  • trapo rejilla dia multiuso ecoamigable 1 ud: $1.545
  • trapo de piso rayado dia 1 ud: $2.880
  • gel limpia inodoro harpic power plus original 500 ml: $4.290
  • suavizante para ropa hipoalergénico baby care 900 ml: $2.550
Supermercado

Perfumería e higiene personal

  • pasta dental colgate ultra blanco 90 gr: $2.170
  • jabón en barra dove original individual 90 gr: $2.089
  • pasta dental kolynos frescura 123 90 gr: $1.630
  • desodorante dove original 50 ml: $2.799
  • toallita femenina kotex esencial 16 ud: $2.850
  • shampoo dove reconstrucción completa 400 ml: $6.169
  • desodorante nivea men black & white invisible original 150 ml: $3.590
  • cepillo dental super flex colgate 2 ud: $2.760
  • desodorante sensitive dove 150 ml: $4.599
  • enjuague bucal colgate plax fresh mint 500x 350 ml: $5.320
  • toallas húmedas mundial huggies 48 ud: $2.990
  • desodorante antitranspirante nivea men dry impact en aerosol x 150 ml: $3.590
  • antitranspirante en aerosol rexona clinical classic 150 ml: $5.240
  • tampones kotex medio x 12 ud: $2.900
  • acondicionador dove regeneración extrema 400 ml: $6.169
  • crema corporal st.ives avena y karité 350 ml: $5.670
  • tampones kotex super x 12 ud: $2.900
  • pasta dental colgate sensitive pro-alivio inmediato original 60 gr: $3.490
  • pasta dental close up dientes + blancos 90 gr: $2.540

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