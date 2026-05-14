Descuentos en DIA hoy: toda las promociones vigentes en productos de consumo diario + Agregar ámbito en









Conocé las ofertas que propone esta cadena de supermercados para completar tu canasta básica cuidando el bolsillo familiar.

Esta cadena ofrece descuentos en alimentos de primera necesidad durante todo el mes corriente, combinable con otras promociones Gentileza - Freepik

Los supermercados DIA mantienen una amplia variedad de promociones vigentes, que alcanzan productos de almacén y alimentos de consumo diario. Las ofertas incluyen descuentos en arroz, harinas, lácteos, tapas de empanadas, congelados, snacks, alfajores y bebidas, además de productos básicos para desayuno, merienda y comidas rápidas. La selección tiene tanto artículos de primeras marcas como opciones propias de la cadena.

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Además concentra parte de sus rebajas en productos de limpieza y artículos para el hogar. Entre las promociones más destacadas se encuentran: detergentes, jabón para la ropa, limpiadores para baño, suavizantes y productos reutilizables para la limpieza cotidiana. Los descuentos se aplican sobre distintas presentaciones y permiten reducir el gasto semanal en compras esenciales para la casa.

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Promociones vigentes de la categoría ahorrames Los descuentos incluyen artículos de uso diario y marcas reconocidas, en un contexto donde los consumidores buscan aprovechar descuentos y promociones para aliviar el impacto en el bolsillo.

A continuación los mejores descuentos según categoría:

Almacén y alimentos arroz largo fino ala 1 kg: $1.432

galletitas pepas dia 500 gr: $1.730

mayonesa hellmanns liviana doypack 475 gr: $2.311

arroz parboil molinos ala 1 kg: $1.680

harina 0000 pureza ultra refinada 1 kg: $1.080

papas bastón congeladas dia 700 gr: $3.390

salchichas unión ganadera 190 gr: $2.190

leche protein las 3 niñas 1 lt: $2.160

tapa de empanadas dia criolla 450 gr: $1.600

galletitas pepas dia frutos del bosque 500 gr: $1.730

arroz largo fino molinos ala 500 gr: $840

salsa knorr pizza 340 gr: $1.273

pan rallado morixe 500 gr: $1.160

leche parcialmente descremada las tres niñas 0% lactosa 1 lt: $2.160

tortillas clásicas rapiditas 10 ud: $2.940

ñoquis dia 500 gr: $1.200

espinaca congelada dia 400 gr: $2.190

salsa knorr filetto 340 gr: $1.273

pan integral fargo 400 gr: $4.280

avena instantánea morixe 400 gr: $1.760

café intenso bonafide en saquitos x 18 gr: $4.850

arroz integral 00000 cuquets 1 kg: $1.399

salsa knorr pomarola tradicional 340 gr: $1.273

medallón de carne swift 276 gr: $4.490

yogur parcialmente descremado frutilla yofrey 140 gr: $600

tortillas integrales rapiditas 10 ud: $2.940

mayonesa cañuelas 500 gr: $1.530

polenta molinos ala 500 gr: $850

tortillas light rapiditas 10 ud: $2.940

caldo knorr de gallina deshidratado 12 ud: $2.280

alfajor relleno de dulce de leche 9 de oro 45 gr: $900

granola berries go natural 29 gr: $5.030

nuggets pollo crocante naahguets grangy's 400 gr: $5.190

alfajor brownie 9 de oro 45 gr: $1.260

alfajor de dulce de leche blanco 9 de oro 45 gr: $900

arroz parboil 00000 molinos ala 500 gr: $950

grisines dia 100 gr: $1.120

madalenas vainilla 9 de oro con dulce de leche 230 gr: $2.320

chocolate para taza bonafide 100 gr: $4.100

edulcorante líquido hileret clásico 250 ml: $2.525

madalenas vainilla 9 de oro 200 gr: $2.320

barra frutilla con yogur dia 25 gr: $790

dulce de batata dia 500 gr: $2.300

papas fritas lays clásicas 85 gr: $3.080

café sensaciones bonafide torrado intenso 500 gr: $11.660

dulce de leche repostero dia 1 kg: $5.400

pizza congelada dia mozzarella 450 gr: $5.750

aperitivo americano gancia 950 ml: $7.990

dulce de membrillo dia 500 gr: $2.500

salsa guiso y arroz knorr 340 gr: $1.273

nuggets pollo tiras naahguets grangy's 400 gr: $5.190

caldo de carne con vegetales knorr 12 ud: $2.280

cebolla congelada en cubo dia 350 gr: $1.990

copos de maíz dia 400 gr: $1.800

dulce de leche dia 1 kg: $5.000

barra frutos del bosque dia 25 gr: $790

mini budín de vainilla 9 de oro 210 gr: $2.290

tablitas semillas dia 100 gr: $1.160

baño de repostería semiamargo dia 150 gr: $2.100

aperitivo fernet 1882 750 ml: $8.990 Supermercado Imagen: Freepik Limpieza y hogar detergente magistral ultra limón botella 300 ml: $2.050

jabón líquido para ropa ariel platinum doypack 800 ml: $2.990

jabón líquido concentrado para diluir granby baja espuma limón 500 ml: $5.150

trapo rejilla dia multiuso ecoamigable 1 ud: $1.545

trapo de piso rayado dia 1 ud: $2.880

gel limpia inodoro harpic power plus original 500 ml: $4.290

suavizante para ropa hipoalergénico baby care 900 ml: $2.550 Supermercado Imagen: magnific Perfumería e higiene personal pasta dental colgate ultra blanco 90 gr: $2.170

jabón en barra dove original individual 90 gr: $2.089

pasta dental kolynos frescura 123 90 gr: $1.630

desodorante dove original 50 ml: $2.799

toallita femenina kotex esencial 16 ud: $2.850

shampoo dove reconstrucción completa 400 ml: $6.169

desodorante nivea men black & white invisible original 150 ml: $3.590

cepillo dental super flex colgate 2 ud: $2.760

desodorante sensitive dove 150 ml: $4.599

enjuague bucal colgate plax fresh mint 500x 350 ml: $5.320

toallas húmedas mundial huggies 48 ud: $2.990

desodorante antitranspirante nivea men dry impact en aerosol x 150 ml: $3.590

antitranspirante en aerosol rexona clinical classic 150 ml: $5.240

tampones kotex medio x 12 ud: $2.900

acondicionador dove regeneración extrema 400 ml: $6.169

crema corporal st.ives avena y karité 350 ml: $5.670

tampones kotex super x 12 ud: $2.900

pasta dental colgate sensitive pro-alivio inmediato original 60 gr: $3.490

pasta dental close up dientes + blancos 90 gr: $2.540

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