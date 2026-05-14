Los supermercados DIA mantienen una amplia variedad de promociones vigentes, que alcanzan productos de almacén y alimentos de consumo diario. Las ofertas incluyen descuentos en arroz, harinas, lácteos, tapas de empanadas, congelados, snacks, alfajores y bebidas, además de productos básicos para desayuno, merienda y comidas rápidas. La selección tiene tanto artículos de primeras marcas como opciones propias de la cadena.
Descuentos en DIA hoy: toda las promociones vigentes en productos de consumo diario
Conocé las ofertas que propone esta cadena de supermercados para completar tu canasta básica cuidando el bolsillo familiar.
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Además concentra parte de sus rebajas en productos de limpieza y artículos para el hogar. Entre las promociones más destacadas se encuentran: detergentes, jabón para la ropa, limpiadores para baño, suavizantes y productos reutilizables para la limpieza cotidiana. Los descuentos se aplican sobre distintas presentaciones y permiten reducir el gasto semanal en compras esenciales para la casa.
Promociones vigentes de la categoría ahorrames
Los descuentos incluyen artículos de uso diario y marcas reconocidas, en un contexto donde los consumidores buscan aprovechar descuentos y promociones para aliviar el impacto en el bolsillo.
A continuación los mejores descuentos según categoría:
Almacén y alimentos
- arroz largo fino ala 1 kg: $1.432
- galletitas pepas dia 500 gr: $1.730
- mayonesa hellmanns liviana doypack 475 gr: $2.311
- arroz parboil molinos ala 1 kg: $1.680
- harina 0000 pureza ultra refinada 1 kg: $1.080
- papas bastón congeladas dia 700 gr: $3.390
- salchichas unión ganadera 190 gr: $2.190
- leche protein las 3 niñas 1 lt: $2.160
- tapa de empanadas dia criolla 450 gr: $1.600
- galletitas pepas dia frutos del bosque 500 gr: $1.730
- arroz largo fino molinos ala 500 gr: $840
- salsa knorr pizza 340 gr: $1.273
- pan rallado morixe 500 gr: $1.160
- leche parcialmente descremada las tres niñas 0% lactosa 1 lt: $2.160
- tortillas clásicas rapiditas 10 ud: $2.940
- ñoquis dia 500 gr: $1.200
- espinaca congelada dia 400 gr: $2.190
- salsa knorr filetto 340 gr: $1.273
- pan integral fargo 400 gr: $4.280
- avena instantánea morixe 400 gr: $1.760
- café intenso bonafide en saquitos x 18 gr: $4.850
- arroz integral 00000 cuquets 1 kg: $1.399
- salsa knorr pomarola tradicional 340 gr: $1.273
- medallón de carne swift 276 gr: $4.490
- yogur parcialmente descremado frutilla yofrey 140 gr: $600
- tortillas integrales rapiditas 10 ud: $2.940
- mayonesa cañuelas 500 gr: $1.530
- polenta molinos ala 500 gr: $850
- tortillas light rapiditas 10 ud: $2.940
- caldo knorr de gallina deshidratado 12 ud: $2.280
- alfajor relleno de dulce de leche 9 de oro 45 gr: $900
- granola berries go natural 29 gr: $5.030
- nuggets pollo crocante naahguets grangy's 400 gr: $5.190
- alfajor brownie 9 de oro 45 gr: $1.260
- alfajor de dulce de leche blanco 9 de oro 45 gr: $900
- arroz parboil 00000 molinos ala 500 gr: $950
- grisines dia 100 gr: $1.120
- madalenas vainilla 9 de oro con dulce de leche 230 gr: $2.320
- chocolate para taza bonafide 100 gr: $4.100
- edulcorante líquido hileret clásico 250 ml: $2.525
- madalenas vainilla 9 de oro 200 gr: $2.320
- barra frutilla con yogur dia 25 gr: $790
- dulce de batata dia 500 gr: $2.300
- papas fritas lays clásicas 85 gr: $3.080
- café sensaciones bonafide torrado intenso 500 gr: $11.660
- dulce de leche repostero dia 1 kg: $5.400
- pizza congelada dia mozzarella 450 gr: $5.750
- aperitivo americano gancia 950 ml: $7.990
- dulce de membrillo dia 500 gr: $2.500
- salsa guiso y arroz knorr 340 gr: $1.273
- nuggets pollo tiras naahguets grangy's 400 gr: $5.190
- caldo de carne con vegetales knorr 12 ud: $2.280
- cebolla congelada en cubo dia 350 gr: $1.990
- copos de maíz dia 400 gr: $1.800
- dulce de leche dia 1 kg: $5.000
- barra frutos del bosque dia 25 gr: $790
- mini budín de vainilla 9 de oro 210 gr: $2.290
- tablitas semillas dia 100 gr: $1.160
- baño de repostería semiamargo dia 150 gr: $2.100
- aperitivo fernet 1882 750 ml: $8.990
Limpieza y hogar
- detergente magistral ultra limón botella 300 ml: $2.050
- jabón líquido para ropa ariel platinum doypack 800 ml: $2.990
- jabón líquido concentrado para diluir granby baja espuma limón 500 ml: $5.150
- trapo rejilla dia multiuso ecoamigable 1 ud: $1.545
- trapo de piso rayado dia 1 ud: $2.880
- gel limpia inodoro harpic power plus original 500 ml: $4.290
- suavizante para ropa hipoalergénico baby care 900 ml: $2.550
Perfumería e higiene personal
- pasta dental colgate ultra blanco 90 gr: $2.170
- jabón en barra dove original individual 90 gr: $2.089
- pasta dental kolynos frescura 123 90 gr: $1.630
- desodorante dove original 50 ml: $2.799
- toallita femenina kotex esencial 16 ud: $2.850
- shampoo dove reconstrucción completa 400 ml: $6.169
- desodorante nivea men black & white invisible original 150 ml: $3.590
- cepillo dental super flex colgate 2 ud: $2.760
- desodorante sensitive dove 150 ml: $4.599
- enjuague bucal colgate plax fresh mint 500x 350 ml: $5.320
- toallas húmedas mundial huggies 48 ud: $2.990
- desodorante antitranspirante nivea men dry impact en aerosol x 150 ml: $3.590
- antitranspirante en aerosol rexona clinical classic 150 ml: $5.240
- tampones kotex medio x 12 ud: $2.900
- acondicionador dove regeneración extrema 400 ml: $6.169
- crema corporal st.ives avena y karité 350 ml: $5.670
- tampones kotex super x 12 ud: $2.900
- pasta dental colgate sensitive pro-alivio inmediato original 60 gr: $3.490
- pasta dental close up dientes + blancos 90 gr: $2.540
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