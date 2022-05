Dólar: el Banco Central pide la hora

¿Cómo termino el mes el Banco Central?

Las reservas se ubican en U$S 42.005 millones, cada vez tenemos menos reservas, no hay ingreso genuino de divisas y los pasivos monetarios tienden a crecer.

¿Por qué se van tantos dólares?

Hay distintas razones, la balanza de turismo está creciendo, estimamos para todo el año un déficit de U$S 5.000 millones, y el gasto de tarjetas en el exterior podría ubicarse en U$S 3.000 millones, son U$S 8.000 millones en dos rubros. A esto le tenes que agregar que entre pago de préstamos, intereses y dividendos migraremos al exterior unos U$S 10.000 millones. En formación de capital externo de mínima tendremos una salida de U$S 800 millones.

¿Cuánto suma?

Unos U$S 18.800 millones.

¿La balanza comercial?

En los primeros 3 meses del año la diferencia entre lo cobrado y pagado de la balanza comercial fue de U$S 3.859 millones, es una cifra importante, deberíamos mantener este nivel de ingreso en todos los trimestres para arrimarnos a los U$S 16.000 millones.

Seguiríamos para atrás

Correcto, pero estamos estimando un ingreso de Inversión Extranjera Directa de unos U$S 1.000 millones, eso atemperaría el problema.

Igual estamos en rojo

Habría que conseguir el fondo de resiliencia del FMI, serán claves esos U$S 1.300 millones que nos aportarían de arriba.

Igual estamos justos

Sin dudas que este año habrá restricción de importaciones, como también alguna medida restrictiva para los que viajen al exterior. Este tipo de cambio sigue siendo amigable para viajar.

El gobierno no quiere devaluar

En el mes de abril el tipo de cambio subió el 3,9%, contra una inflación que estaría rondando el 6,0% mensual, claramente volvemos a tener un tipo de cambio atrasado.

La balanza cambiaria por sectores, que nos está dando.

Hay algunos sectores ganadores y muchos perdedores.

Comencemos por los ganadores

Vamos a mostrar el saldo entre exportaciones e importaciones de cada sector, primero los 5 únicos ganadores sobre 28 sectores

¿Cómo podríamos hacer para exportar más?

Por ejemplo, bajando retenciones, dejando liberada la exportación de carne, desanclando los precios internos de los internacionales, eso le hace mucho daño a la exportación.

¿Menos intervención?

Correcto, hay que liberar el comercio exterior argentino.

¿Qué sucede con los sectores deficitarios?

Sobre 23 sectores deficitarios te paso a mostrar los cinco más importantes

Que me podés decir de estos números.

Si miramos a los sectores ganadores, todo hace pensar que la tendencia del trimestre hará que supere a la evolución anual. Sin embargo, en los sectores deficitarios la tendencia del trimestre nos indica que vamos a tener menos importaciones en el año. Esto muestra cabalmente que están restringiendo importaciones, el sector en el que más claramente se nota es Automotriz con un saldo deficitario anual de U$S 3.159 millones, y en el trimestre tiene un saldo negativo de U$S 500 millones, claramente hay restricciones muy severas. Los autos usados seguirán altamente valuados en el mercado, ya que difícilmente tengamos una gran oferta de cero kilómetros.

Cuál es tu conclusión del tema dólar

Vamos a desgranar el análisis

No hay reservas, y no veo posibilidad de que ingresen muchos dólares del exterior para fortalecerlas, más allá de desembolsos del FMI o los U$S 1.300 millones que vendrían del fondo de resiliencia.

Al ritmo actual veo cierre de importaciones más severos, ya que el saldo de la balanza comercial debería ser mucho más elevado que la actual proyección.

Se viene una restricción para viajar al exterior, el saldo de la balanza de turismo será muy negativo este año, y un gobierno de estas características buscará limitar de alguna manera los viajes.

El tipo de cambio actual es muy bajo, y seguirá siendo bajo ya que la política del gobierno es no aumentarlo para no generar más aumento de precios.

Los dólares alternativos estarán a precios muy altos para fin de año.

Los valores del tipo de cambio tentativos serán vertidos a través del informe privado.

¿Cómo ves al campo?

Sin ganas de vender soja y maíz, de toda la campaña 2022/23 a cosechar de soja y maíz solo hay vendido con precio el 13% de la campaña de soja y el 32% de la campaña de maíz, hay muchos dólares en el campo y la venta vendrá muy lenta. Más información en el mapa de precio de materias primas en el informe privado.

¿Qué sucede con el trigo?

El gobierno les pidió a los exportadores una ayuda, y le anotaron 8 millones de toneladas de trigo, lo que implica que le adelantaron las retenciones que el gobierno debería cobrar en el año 2023 al mes de abril. Algo parecido están estudiando con el Maíz. Este gobierno está trabajando para adelantar las retenciones del año 2023, esto habla a las claras que están en un serio problema. En cualquier momento venden trigo 2024, están sin un peso.

¿Qué negocios ves con la soja?

Subirte al DeLorean de Volver al Futuro, el auto que te lleva al futuro o al pasado y hacer negocios.

¿Me lo explicas mejor?

Por supuesto

Soja disponible $ 50.300

Soja julio $ 58.806

Soja setiembre $ 64.930

Soja noviembre $ 70.640

¿De dónde sacas estos valores en pesos?

Vendo la soja futura y el dólar futuro, de esta forma me quedan estos valores. Cuando tengo esta venta realizada, hago un cheque y lo descuento en el mercado. Si no quiero hacer el cheque para descontarlo puedo pagar alguna deuda que tengo de cara al futuro, y voy cerrando un buen precio.

Esta operatoria es con el Matba Rofex

Correcto

Si la soja o el dólar sube tengo que reponer garantías

Correcto

No me gusta tanto

Tengo la solución, no puedo dar nombres porque el jefe me lo tiene prohibido, pero hay cooperativas que te hacen la operación y ellos se hacen cargo de reponer garantías. Pregunta, generalmente no se hacen los Turris (es una pista).

¿Cómo viene la semana?

El 3 y 4 de mayo tenes la reunión de la Reserva Federal, te diría que te prepares para una suba de 0,75% de la tasa de corto plazo, la inflación este prendido fuego en Estados Unidos, esto afecta al mundo emergente. El dólar se pasó de rosca con la fortaleza, fíjate que el euro vale 1,05 por dólar, cuando nació en el año 2002 valía uno a uno con el dólar, hay que mirar con más cariño al euro, por debajo de 1,00 hay que comprar y guardar. Hay que comenzar a mirarlo con atención.

En Argentina el lunes conoceremos la recaudación tributaria, que viene con los anabólicos de las retenciones adelantadas del trigo 2023, creemos que vendrá con una suba interesante. El jueves llega el Índice de Producción Industrial de marzo, estar atentos con este indicador. El martes tendremos en el informe privado todos los datos financieros de marzo, y trazaremos proyecciones de lo que viene en materia de tasas y tipo de cambio.

¿Dónde estás esta semana?

En Carcarañá el día jueves para disertar en Conectar, por la tarde por zoom con Acara, y el día viernes en la localidad de Suipacha Buenos Aires.