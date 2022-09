Dólar financiero saltó $14 y la brecha superó el 100%: qué hay detrás de esta disparada

A su vez, el dólar MEP -valuado con el Global 2030- trepó $14,21 (+5,2%) a $289,66. Así, el spread con el oficial llegó al 102,3%.

En el mercado informal, en cambio, el dólar blue bajó $1 (-0,4%) a $276, según un relevamiento de Ámbito en el Mercado Negro de Divisas. En tanto, la brecha con el dólar oficial descendió al 92,7%.

Entre las causas que propiciaron el fuerte salto de los tipos de cambio financieros aparecen un empeoramiento de las condiciones del contexto externo, presionado por expectativas de un alza en las tasas de interés de EEUU más agresiva de lo que se ha visto hasta ahora, a la luz de los últimos datos de la primera economía del mundo.

"Aunque el dato de IPC de Argentina peor de lo esperado pudo haber reavivado la demanda cambiaria, entiendo que principalmente la aceleración del MEP y el contado con liqui responde a fenómenos globales", comentó a Ámbito Juan Pablo Albornoz, analista económico de Inveqc.

La inflación en EEUU mostró en agosto un dato más alto de lo que se proyectaba (8,3% vs 8,1% interanual). A su vez, la inflación núcleo, que excluye a alimentos frescos y energía, subió 0,6% mensual y 6,3% en términos anuales, lo que implica una aceleración frente al registro de julio. "Esto acentúa la percepción de que el proceso inflacionario es más difícil de domar que lo se creía", indicó Albornoz.

Además, algunos datos del mercado laboral de EEUU dieron mejor de lo esperado (los pedidos de desempleo tocaron mínimos desde mayo). ¿Qué implica esto? "Que no solo la inflación es más difícil de bajar respecto de lo que se pensaba, sino también que el mercado laboral aún no está sufriendo la suba de tasas de la Fed. Aunque pueda sonar paradójico, el mercado quiere ver datos de empleo en EEUU empeorando porque eso le da margen a la Fed para no ser tan agresiva monetariamente y subir menos abruptamente tasas", completó el analista económico de Inveqc.

Con todo, ahora se descuenta ahora una suba de 75 puntos básicos en EEUU, y con menor probabilidad una de 100 puntos, mientras que dos semanas atrás la duda estaba en si la subían 50 o 75 puntos.

Toda esta coyuntura propicia un incremento de la aversión al riesgo a nivel global y las monedas se debilitan frente al dólar, ante la búsqueda de refugio. De hecho, en Brasil, el real se depreció un 3% desde que comenzó la semana, y el yuan coquetea con tocar las 7 unidades por dólar.

Otro de los factores que explica en parte el fuerte rebote del CCL y MEP es el aumento de la demanda potencial que genera la medida del dólar soja, cuentan en el mercado.

"El fuerte incremento de la demanda del CCL y MEP podría tener su correlato con las liquidaciones que efectúa el agro a través del dólar soja, pero también debido a que el mercado ve que, en un futuro cercano, una gran cantidad de pesos en el mercado derivado de la emisión por esta medida pueden complejizar el panorama del déficit fiscal", remarcó a este medio el economista Federico Glustein.

El Banco Central (BCRA) cerró la ronda de este jueves con compras por u$s300 millones, con lo que acumuló su octava jornada consecutiva engrosando las reservas. El BCRA prosiguió la senda iniciada hace dos martes, luego de que el Ministerio de Economía oficializara la aplicación de un tipo de cambio de 200 pesos por dólar para las exportaciones de soja hasta el 30 de septiembre próximo.

La medida fue acordada con los principales complejos exportadores, que se comprometieron a liquidar soja y derivados por, al menos, u$s5.000 millones. El volumen operado en el segmento de dólar soja hoy fue de más de u$s455 millones, según precisó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

Fuentes de mercado estimaron que, desde que comenzó el mes, la autoridad monetaria ya lleva adquiridos alrededor de unos u$s2.000 millones.

En este contexto, el directorio del BCRA avaló este jueves una tasa de interés del 75% nominal (desde el 69,5% previo) representativa del 107% efectiva, para quitar la presión hacia el dólar y sopesar el nuevo tipo de cambio a favor de los productores de soja.

Además, tras el cierre del mercado el Banco Central dispuso que los usuarios que hayan pedido subsidios en las tarifas de servicios públicos no podrán comprar dólares ahorro, MEP y CCL. "El Directorio del BCRA dispuso que las personas usuarias de los suministros de gas natural por red, de energía eléctrica y de agua potable, mientras reciban subsidio en alguno o todos esos servicios, no podrán acceder al mercado oficial ni realizar operaciones con títulos y otros valores con liquidación en moneda extranjera", informó la autoridad monetaria en un comunicado de prensa.

La decisión ya había sido anticipada por el interventor del Ente Regulador de Energía (ENRE), Walter Martello, y hoy el BCRA lo oficializó. Tras este anuncio cerca de 25 mil usuarios se dieron de baja en el pedido de subsidios para no perder el beneficio de comprar dólar ahorro.

Por otro lado, el Gobierno trabajaba contrarreloj para cumplir antes de la medianoche la presentación del proyecto de presupuesto del próximo año ante el Congreso, el que a criterio de medios periodísticos tendría un crecimiento de la economía del 2%.

Dólar oficial

El dólar hoy -sin los impuestos- avanzó 38 centavos este jueves 15 de septiembre a $149,99 para la venta, según el promedio que surge de los bancos del sistema financiero local. En el Banco Nación, en tanto, el billete minorista cerró sin cambios a $149.

Además, el dólar ahorro o dólar solidario-que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- ganó 62 centavos a $247,48.

A su vez, el dólar turista o tarjeta -minorista más Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- subió 67 centavos a $262,48.

Por último, el dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, ascendió este jueves 38 centavos a $143,99.