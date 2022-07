Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 4 de julio

Fuentes del mercado detallaron que las ventas de este viernes estuvieron relacionadas con que "con el cambio de mes se habilitan los cupos y -además- también hubo demanda de energía".

En este contexto, el dólar hoy -sin los impuestos- subió 25 centavos a $130,69 para la venta este viernes 1° de julio, de acuerdo al promedio en las principales entidades del sistema financiero, mientras que en el Banco Nación el billete aumentó 25 centavos a $130,25 para la venta.

Cotización del dólar solidario, viernes 1° de julio

El dólar ahorro o dólar solidario-que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible de Ganancias- ascendió 41 centavos en promedio a $215,64.

Cotización del dólar mayorista, viernes 1° de julio

El dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, ascendió 22 centavos a $125,45. Fin de mes y cierre de posiciones potenciaron el volumen negociado durante la rueda pasada en todos los segmentos del mercado, especialmente en los mercados de futuros.

De esta manera, el tipo de cambio mayorista subió en junio un 4,185%, algo por debajo del 4,241% registrado en el mes pasado.

En la semana que acaba de finalizar, el tipo de cambio mayorista subió $1,21, por debajo del ajuste de $1,32 registrado en la semana anterior

El volumen operado en el segmento de contado fue US$ 612,497 millones, en futuros MAE se hicieron US$ 834,70 millones y en el mercado de futuros Rofex se negociaron US$ 673 millones. El Banco Central terminó la jornada con ventas por unos US$ 190 millones.

Cotización del dólar CCL, viernes 1° de julio

El dólar "contado con liqui" (CCL) -operado con el bono Global 2030- bajaba 0,3% hasta los $251,98, desde su récord nominal histórico. Así, la brecha con el tipo de cambio mayorista llega al 100,9%.

Cotización del dólar MEP, viernes 1° de julio

En tanto, el dólar MEP -también valuado con el Global 2030- cedía 0,8% hasta los $247,59. En consecuencia, el spread con el tipo de cambio oficial alcanza el 97,4%.

Cotización del dólar blue, viernes 1° de julio

El dólar blue cerró al alza este viernes 1º de julio, en lo que fue la mayor suba semanal en un año, según un relevamiento de Ámbito en el Mercado Negro de Divisas, como reacción al endurecimiento del cepo cambiario a las empresas para frenar la sangría de las reservas. En junio, la divisa paralela acumuló un incremento de $31.

El dólar paralelo subió $1 y termina la semana en $239. Así, la brecha cambiaria entre el dólar informal y el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó cercana al 90%. El dólar blue acumuló un avance de $13 en la semana, el mas importante para este período en un año.

El directorio del Banco Central realizó el lunes modificaciones a la política de acceso a divisas para restringir algunas operaciones en momentos en que el país enfrenta un aumento significativo de importaciones.

La autoridad monetaria restringió el acceso a divisas para bienes suntuarios como automóviles de lujo y aviones, al tiempo que amplió el acceso a divisas para las pequeñas y medianas empresas hasta el 115% del valor importado en 2021, desde un límite de 105% dispuesto previamente, hasta un máximo de 1 millón de dólares. Por otro lado, extendió el sistema de financiación de importaciones al sistema que se utiliza para las compras con licencias no automáticas.

En junio, el dólar blue subió $31, lo que representa su mayor avance mensual en el año, luego de terminar mayo en los $207.

En lo que va del año, el dólar informal avanza $31, después de cerrar el 2021 en los $208.

Cotización del dólar cripto, viernes 1° de julio

El dólar cripto o dólar Bitcoin sube un 0,2% hasta los $248,48, según el promedio entre los exchange locales que reporta Coinmonitor.