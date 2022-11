Dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: a cuánto cerraron este miércoles 16 de noviembre

Live Blog Post

Dólar MEP: gurú financiero anticipa a cuánto llegará a fin de año y por qué

El Gobierno pretende congelar los precios y firmar un acuerdo de una suba del 4% mensual para despejar dudas sobre una eventual devaluación del peso en pleno verano. Pero según estimó el analista Salvador Di Stéfano, a priori, no logró el objetivo con Precios Justos. En el corto plazo se habla de una ampliación del swap chino, pero hasta que los yuanes no estén contabilizados en las cuentas del Banco Central no estaremos convencidos si se logró dicho objetivo. La sucesión de anuncios no cumplidos nos hacen más cautelosos ante el escenario financiero.