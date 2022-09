"Me siento millonaria": furor por la brecha de precios entre Argentina y Uruguay

Según un estudio reciente de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) sobre la relación de precios entre los dos países, la brecha llegó a uno de los puntos más altos desde 2015. En promedio, los bienes y servicios son hasta 174% más caros del lado oriental. La diferencia es casi tres a uno.

El Indicador de Precios Fronterizos de julio mostró que para un conjunto de productos que componen la canasta básica uruguaya, resulta "63% más barato adquirir dicha canasta en la ciudad de Concordia (Argentina) que en la ciudad de Salto (Uruguay)". El paso Salto-Concordia también colmado de autos que buscan cruzar hacia el lado argentino, es un ejemplo más que también se vive en las ciudades fronterizas de Fray Bentos (UY) y Gualeguaychú (AR).

Cómo se vive el fenómeno desde el lado argentino

Una ciudad de aproximadamente 100 mil habitantes recibe día a día a turistas uruguayos que llegan con sus autos dispuestos a comprar lo máximo permitido por las autoridades uruguayas.

Según fuentes oficiales del país vecino consultadas por este medio, para el tráfico fronterizo (ida y vuelta de Fray Bentos-Gualeguaychú y viceversa) los uruguayos pueden ingresar hasta 5kg de comestibles por canasta básica para persona mayor de 18 años. En tanto, el turista que ingresa hacia el Uruguay, puede ingresar hasta u$s300, bebidas alcohólicas, obsequios y electrodomésticos.

“En mayo se incrementó la cantidad de gente que cruzó el Puente. Sobre todo cuando se quitó el seguro COVID”, confirmó un funcionario consultado. El seguro COVID representaba un impedimiento para los uruguayos ya que era un trámite imposible de sortear y de alto costo. Hasta el mes de agosto, para los uruguayos representaba u$s6 por día y por persona valor promedio.

Entre los productos más adquiridos por los vecinos cuando llegan a Gualeguaychú son medicamentos, ropa, combustibles y alimentos. “Desde el lado del comerciante, fuera de temporada ayudó mucho. Hay más movimiento. Los restaurantes están llenos, en las farmacias hay colas. Hay gente que le va a ver el lado negativo a todo, pero en cuanto a la venta favoreció”, expresó una comerciante de Gualeguaychu cerca de la estación de micros.

“El 90% de los comerciantes está contento, ayudó a reactivar la ciudad que estaba muy caída por la pandemia. En el caso de las estaciones de servicio no hubo ningún problema de desabastecimiento relacionado al turismo. Pero a nosotros nos favoreció, trabajamos mejor y más cantidad. No hay nadie de la ciudad que no se vea favorecida por esto”, agregó un estacionero consultado por Ámbito. Hubo consenso, la mayoría de los comerciantes brevemente entrevistados se mostró conformes por la llegada de turistas a la ciudad.

Un dato, quizás el más interesante a tener en cuenta: en Gualeguaychú, las casas de cambio sólo cierran los domingos incluso fuera de temporada.

¿Cómo compran cuando llegan a la Argentina?

Es vox pópuli que la mayoría de los uruguayos cambian sus dólares al mercado informal. Los llamados “arbolitos” y las casas de cambio se encuentran de manera accesible tanto para uruguayos como para argentinos que estén dispuestos a cambiar divisas.

Pero hay una alternativa mejor. “Para no andar con tanta plata encima, porque nos dan muchos billetes, utilizamos Prex”, reflejó un turista uruguayo consultado. Se trata de la plataforma fintech Prex, donde pueden adquirir una tarjeta de débito prepaga (derivada de una tarjeta Mastercard) con la que pueden realizar pagos del lado argentino.

Esta aplicación permite, sin la necesidad de tener asociada una cuenta bancaria, cargar determinado importe en pesos o dólares que, posteriormente, puede ser gastado en cualquier moneda del mundo, operando como cualquier tarjeta de débito internacional.

En el caso de Prex, se puede cargar en su tarjeta uruguaya u$s100 y transferir esa suma de dinero a una segunda tarjeta con base en Argentina. De esta forma, el usuario recibirá a cambio pesos argentinos ya que la conversión se realiza considerando el tipo de cambio “contado con liquidación”, que se ubica por encima del blue. Para los uruguayos, la obtención de la tarjeta es bastante sencilla: se realiza vía online. Sin embargo, advirtieron por demoras de hasta seis meses para que llegue al domicilio y poder utilizarla.

Pese a este inconveniente, la ventaja más señalada por los mismos es su rapidez en la operación y facilidad. No necesitan concurrir a un banco, ni contar con grandes sumas de dinero encima. La carga de dinero se realiza a través de la aplicación al instante.

tarjetaprex.jpeg

tarjetaprex2.jpeg

El 21 de julio pasado, el Banco Central dio a conocer una medida dirigida a los turistas que ingresen a la Argentina donde podrán liquidar sus divisas a través de entidades financieras autorizadas y casas de cambio. A partir de la vigencia de la norma, los turistas extranjeros podrán acceder a la venta de dólares al precio del dólar financiero a través de entidades financieras públicas como privadas, como así casas de cambio. Los requisitos son más flexibles: presentar la documentación identificatoria que acredite el ingreso al país. En el Puente Internacional, de 10 turistas uruguayos consultados mientras se realizaba la fila para cruzar el Puente, todos desconocían la medida. Vale la aclaración: no es una muestra representativa de la totalidad de turistas que cruzan hacia el país.

Fray Bentos: la ciudad uruguaya más perjudicada

Desde el lado uruguayo no están festejando. Fray Bentos, una pequeña ciudad de apenas un poco más de 25.000 habitantes, a 30 kilómetros de Gualeguaychú, sufre el tipo de cambio argentino. Según la Asociación Comercial de Río Negro (UY), hubo un 30% de menos ventas en comercios de Fray Bentos en el mes de agosto.

Según indicó el diario más conocido de Uruguay, El País, las autoridades principales de departamentos fronterizos del Uruguay le pidieron al Poder Ejecutivo exonerar del IVA a los productos básicos para poder mitigar e intentar desestimular la ida de uruguayos hacia Argentina para realizar compras.

Por el momento, desde el lado uruguayo descreen que se puedan llevar adelante medidas para mitigar lo perjudicial que resulta para el comercio uruguayo la diferencia cambiaria. Consideran que por mucho tiempo más, la Argentina debido a la crisis que atraviesa, seguirá teniendo “precios de ganga” para los que crucen el puente con dólares. El Gobierno uruguayo tiene el desafío de hacer más competitivos sus productos y más baratos, para su propia población. Desde el lado argentino, el debate sigue estando en torno a la capacidad del Banco Central de captar esos dólares de uruguayos ávidos para gastar en el país que se siguen canalizando por el mercado informal.