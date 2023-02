Viajes al exterior: por las múltiples restricciones al dólar, se limita el uso de tarjetas de crédito

“Como se repite todos los años, el período vacacional marca un aumento en el uso de este medio de pago y crédito, pero en esta ocasión, el crecimiento es mínimo en términos reales: sin dudas los consumidores hacen esfuerzos por mantener su presupuesto equilibrado por una parte y por la otra existe cautela de las entidades financieras al momento de ampliar los límites de crédito y de ofrecer mayor cantidad de cuotas para cancelar los saldos".

"Nos parece interesante destacar en este punto, que las tarjetas se han constituido en el instrumento financiero más usado por las personas: históricamente se mantenía una relación de $1 a $1 entre saldos de préstamos personales y tarjetas de crédito y se alternaban ambos rubros en la supremacía sobre el otro, actualmente la relación se encuentra en $2 de tarjetas vs $1 de préstamos personales desde hace varios meses”, explicó Barbero.

Cómo fue el comportamiento de otras líneas de crédito en enero

Préstamos al sector privado

Los préstamos totales en pesos al sector privado en el primer mes del año, alcanzaron los $ 7.270.024 millones, representando una suba en los últimos 365 días de $ 3.007.807 millones, equivalente a un aumento del 70,6% anual, valores que se encuentran por debajo de la inflación del período, si comparamos valores año a año y teniendo en cuenta que todavía no contamos con los índices correspondientes al mes analizado. Durante el último mes, enero 2023, el crecimiento ha sido de $252.386 millones lo que representa un aumento del 3,6%, un valor que se piensa estará claramente por debajo de la inflación esperada para este mes de acuerdo a estimaciones que las consultoras económicas adelantan. De esta forma, se consolida la retracción del crédito al sector privado en términos reales por segundo mes consecutivo, confirmando la tendencia del último trimestre, semestre y año analizados.

Créditos prendarios

En enero, la línea de créditos prendarios presentó un saldo de la cartera a fines de enero de 2023 de $ 475.863 millones, creciendo 89,7% versus la cartera a fines del mismo mes de 2022 de $ 250.822 millones, quedando por primera vez en muchos meses, por debajo de la inflación. Esto debido a la alta tasa de interés que mantiene el Banco Central.

“ Sigue manteniendo el primer lugar en crecimiento entre las líneas de préstamos pero ya no puede mostrar una variación positiva en términos reales. La variación con respecto al saldo del mes anterior marcó un alza del 2,2%, acumulando dos años de incrementos mensuales consecutivas, pero en los últimos meses perdió impulso y ya no obtiene crecimientos en términos reales. El incremento que tuvo la tasa de interés en los últimos meses ha dificultado la colocación de estos préstamos”, expresaron desde First Capital Group.

Créditos hipotecarios

Incluso los ajustables por inflación/UVA, durante diciembre tuvieron un crecimiento del 1,2% con respecto al stock de $ 376.657 millones del mes anterior, acumulando un saldo total al cierre de $381.235 millones y una suba interanual del 30,4% en términos nominales. “Se mantiene una evolución muy limitada de este rubro. La situación macroeconómica de nuestro mercado financiero con altas tasas y plazos cortos conspira contra el crecimiento del mismo”, aseguró.

Préstamos en dólares

Respecto del mes pasado, el monto total ha presentado una variación del 3,7% positiva, quebrando una racha de 6 meses de caídas consecutivas. En cuanto a la variación interanual, presentó una disminución del 5,9%. El stock de préstamos en dólares es de US$ 3.637 millones. El 65,8 % del total de la deuda en moneda extranjera sigue siendo la línea de comerciales, los cuáles cayeron 7,0% en el año y aumentaron un 3,5% con respecto al mes anterior.