Donald Trump apuró a la Fed: aseguró que las tasas "deberían bajar" acompañando los aranceles

"Las tasas de interés se deberían bajar, algo que iría de la mano con los próximos aranceles" , escribió el mandatario en su red Truth Social, al día siguiente de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, reiteró en una audiencia en el Congreso que la institución no tiene "prisa" para ajustar la política monetaria.

La palabra de Trump va en contramano de la visión de la Fed. En su testimonio ante el Senado, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reafirmó que la institución no tiene planes de modificar su objetivo de inflación del 2% y que no considera aumentar las tasas de interés en este momento. Aunque la inflación ha avanzado hacia esta meta, reconoció que se mantiene elevada, y el mercado laboral, aunque sólido, no presenta presiones inflacionarias significativas.