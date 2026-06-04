Programa nuclear de Irán: el informe de la OIEA informa que no hubo grandes cambios

El organismo volvió a reclamar acceso a las reservas de uranio cuyo paradero sigue sin poder verificarse desde los bombardeos sobre instalaciones nucleares.

El OIEA expresó su preocupación por la imposibilidad de inspeccionar el material nuclear iraní y alertó sobre la pérdida de control y seguimiento de las reservas de uranio enriquecido tras los ataques israelo-estadounidenses de 2025.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que responde a la ONU , envío este jueves un informe a los países miembros del organismo, alegando que no hubo grandes cambios en el programa nuclear de Irán, a pesar de los tres meses de guerra con EEUU e Israel.

En el primer "paper" desde los bombardeos del 28 de febrero que dieron inicio al vigente conflicto, el OIEA reiteró su pedido a Teherán para que explique en dónde están sus reservas de uranio enriquecido .

A pesar de que la guerra comenzó durante este año, el 22 de junio del 2025, Washington lanzó la " Operación Martillo de Medianoche" , donde bombardeo instalaciones nucleares del país persa. Desde aquel entonces, el mundo desconoce donde se halla el uranio iraní .

Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, no definió hasta adentrada la guerra, cual era su objetivo al atacar a Irán. Luego de las primeras semanas del conflicto, el propósito de Washington y Tel-Aviv, pasó a ser el de no permitir que la República islámica se haga con armas nucleares , algo impenzandso a prinicpios del conflicto (sobre todo para los norteamericanos) ya que habían, supuestamente, destruido cualquier posiblidad de que Irán construya armas atomicas.

"El Director General del OIEA ha recalcado a Irán que es indispensable y urgente implementar de manera efectiva el Acuerdo de Salvaguardias del TNP (Tratado de No Proliferación)... y que Irán no puede suspender su implementación bajo ninguna circunstancia ", según el informe al que tuvo acceso Reuters.

"La falta de acceso del Organismo para verificar el uranio altamente enriquecido (HEU) y el uranio poco enriquecido (LEU) previamente declarados, durante casi un año —lo cual está muy retrasado según las prácticas estándar de salvaguardias— es motivo de preocupación en materia de proliferación y de incumplimiento del Acuerdo de Salvaguardias del TNP", señala el informe.

"La pérdida de continuidad del conocimiento por parte del Organismo sobre todo el material nuclear previamente declarado en las instalaciones afectadas en Irán debe abordarse con la máxima urgencia", dijo, refiriéndose a los sitios afectados, o alcanzados, en los ataques militares de EEUU e Israel en junio.

Trump calificó de "antipatriótica" a la resolución que busca limitar sus poderes en el conflicto con Irán

Trump cargó este jueves contra la Cámara de Representantes luego de que aprobara una resolución destinada a restringir la continuidad de las operaciones militares de Estados Unidos contra Irán. El presidente calificó la iniciativa como una medida “sin sentido” y “antipatriótica”, y apuntó especialmente contra los cuatro legisladores republicanos que se alinearon con los demócratas para respaldarla.

“En una votación sin sentido, la Cámara votó para limitar mis poderes de guerra justo en medio de mis negociaciones finales para terminar la guerra con la República Islámica de Irán. ¿Quién haría algo tan antipatriótico?”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump sostuvo que los congresistas estaban al tanto del estado de las negociaciones con Teherán y acusó a la oposición de actuar impulsada por el llamado “Trump Derangement Syndrome”, una expresión que utiliza con frecuencia para descalificar a sus adversarios políticos.

“Preferirían que nuestro país fracasara antes que darme otra de mis muchas victorias”, afirmó.

El presidente también cuestionó a los cuatro republicanos que acompañaron la iniciativa. “Son oportunistas que solo buscan llamar la atención. Deberían avergonzarse”, escribió. Los legisladores señalados fueron Tom Barrett, de Michigan; Warren Davidson, de Ohio; Brian Fitzpatrick, de Pensilvania; y Thomas Massie, de Kentucky.

La reacción llegó un día después de que la Cámara aprobara, por 215 votos contra 208, una resolución de poderes de guerra que ordena retirar a las fuerzas estadounidenses del conflicto con Irán. Se trata del primer respaldo formal del Congreso a una medida para limitar la intervención militar desde que comenzó la guerra, hace cuatro meses.

Sin embargo, el impacto práctico de la resolución es, por ahora, acotado. Para transformarse en ley deberá superar el filtro del Senado y luego un eventual veto presidencial, algo que requeriría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, un escenario que hoy aparece lejano.

La iniciativa fue impulsada por legisladores demócratas que sostienen que la ofensiva militar fue lanzada sin la autorización correspondiente del Congreso. El conflicto se inició el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel atacaron objetivos iraníes en el marco de la operación Furia Épica.

La disputa también reavivó el debate sobre los límites constitucionales del poder presidencial en tiempos de guerra. La Ley de Poderes de Guerra de 1973 permite al mandatario desplegar fuerzas militares sin autorización previa del Congreso, pero establece un plazo máximo de 60 días para mantener las hostilidades sin aval legislativo.

Ese límite venció el 1 de mayo. No obstante, la Casa Blanca sostiene que el conteo quedó suspendido por el alto el fuego parcial alcanzado semanas atrás, argumento que es rechazado por los impulsores de la resolución.