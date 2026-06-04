Los detalles de la orden ejecutiva que permite a Donald Trump acceder a los nuevos modelos de IA 30 días antes de ser lanzados + Agregar ámbito en









Finalmente, el documento refleja una versión más acotada de la que venía discutiéndose, que establecía que el plazo sea de 90 días. El conflicto con Anthropic, el viaje a China con magnates tecnológicos y la orden ejecutiva, distintos reflejos de un presidente estadounidense que busca liderar la estrategia en la carrera por la IA.

Archivo. Trump busca liderar la carrera por la IA.

Donald Trump volvió a la carga en su deseo de mantener más control sobre la inteligencia artificial, y firmó una orden ejecutiva que exige a las empresas a compartir sus modelos más avanzados con el gobierno estadounidense 30 días antes de su lanzamiento público. La decisión llegó después de que asesores de alto nivel le advirtieran que la administración no podía seguir postergando la creación de un marco mínimo para una tecnología que avanza a gran velocidad.

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La decisión llega de una manera acotada con respecto a la iniciativa anterior que establecía que el plazo que tenían las compañías para presentar sus modelos más innovadores era fuera 90 días antes de su lanzamiento.

De esta manera, las agencias federales tendrán acceso anticipado a los sistemas de inteligencia artificial considerados más sofisticados, con el objetivo de evaluar sus capacidades y eventuales riesgos antes de que lleguen al mercado.

Los detalles de la orden ejecutiva de Trump "Las capacidades avanzadas de IA fortalecen a nuestra nación, pero también introducen nuevas consideraciones de seguridad nacional que requieren una acción coordinada entre los departamentos, agencias y organismos del Poder Ejecutivo", detalló el mandatario republicano en los considerandos de la medida.

Así, la orden ejecutiva establece que, dentro de los próximos 30 días, el Comité de Sistemas de Seguridad Nacional, el Secretario de Guerra y el Secretario de Seguridad Nacional, a través del director de CISA, deberán escribir los lineamientos correspondientes para el control de los modelos.

Además, también deja en manos de el Secretario del Tesoro, el Secretario de Guerra, el director de la NSA y el Secretario de Seguridad Nacional - entre otras autoridades - la tarea de "desarrollar y mantener un proceso clasificado de evaluación para medir las capacidades cibernéticas avanzadas de los modelos de IA y determinar cuándo un modelo debe ser considerado un 'modelo de frontera cubierto'". Por último, también dispone la creación de un marco voluntario para que las empresas desarrolladoras de modelos de IA puedan: Consultar al gobierno para determinar si los modelos "cumplen los criterios para ser considerados modelos de frontera cubiertos".

Proporcionar "acceso anticipado al Gobierno Federal a dichos modelos, bajo estrictas condiciones de confidencialidad, ciberseguridad y protección de propiedad intelectual, hasta 30 días antes de su lanzamiento a otros socios".

bajo estrictas condiciones de confidencialidad, ciberseguridad y protección de propiedad intelectual, hasta 30 días antes de su lanzamiento a otros socios". Colaborar con la administración de Trump para "seleccionar socios de confianza que reciban acceso anticipado a estos modelos con el fin de fortalecer la innovación segura y la ciberseguridad de infraestructuras críticas".