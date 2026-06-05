Donald Trump mostró signos de somnolencia durante un encuentro de la Casa Blanca + Agregar ámbito en









El presidente de EEUU fue captado con los ojos cerrados y aparentes gestos de cansancio mientras presentaba un plan de u$s700 millones para impulsar el sector carbonífero. Las imágenes se viralizaron rápidamente y desataron especulaciones en redes sociales.

: El episodio ocurrió en el Salón Oval y se convirtió en la segunda situación similar que protagoniza el mandatario desde su regreso a la Casa Blanca.

El presidente de EEUU, Donald Trump, mostró este viernes signos de somnolencia durante el anuncio de un plan de u$s700 millones de para reforzar la industria del carbón en una apuesta por reforzar el uso de combustibles fósiles. El curioso hecho se dio en el Salón Oval y fue la segunda vez que se vio al republicano exhausto, aburrido o con sueño, desde su vuelta a la Casa Blanca.

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Una de las principales críticas de Trump al ex presidente Joe Biden estaban relacionadas con su avanzada edad. A las puertas del cumpleaños 80 de Trump, al mandatario se le vuelve a cuestionar un incierto estado de salud y un posible agotamiento en uno de los cargos que mayor energía requieren en el mundo.

Las imágenes no tardaron en recorrer las redes sociales. En cuestión de horas, distintos fragmentos del evento comenzaron a circular masivamente y miles de usuarios señalaron que el mandatario parecía luchar contra el sueño mientras se desarrollaba la presentación. Algunos incluso sostuvieron que llegó a quedarse dormido durante breves segundos.

Por el momento, la Casa Blanca no emitió ninguna explicación oficial sobre lo ocurrido y tampoco existe una confirmación que respalde las interpretaciones más difundidas. Sin embargo, los registros audiovisuales alimentaron todo tipo de lecturas políticas, tanto entre los críticos del republicano como entre sus propios seguidores.

Un video de pocos segundos volvió a dominar la agenda digital El episodio volvió a exhibir la velocidad con la que un gesto, una expresión o un instante captado por las cámaras puede transformarse en una discusión global. Mientras algunos usuarios interpretaron la escena como una muestra de agotamiento, otros consideraron que se trató solo de aburrimiento y una de sus clásicas expresiones cuando algo no le gusta o no le interesa.

Lo cierto es que el video continúa multiplicándose en internet acompañado por comentarios, memes y debates sobre qué ocurrió exactamente durante la comparecencia presidencial, en una jornada que originalmente estaba destinada a anunciar inversiones para revitalizar una de las industrias clave de EEUU. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HQNewsNow/status/2062625810276651207&partner=&hide_thread=false Trump appears to be completely passed out asleep during his 3pm Oval Office announcement pic.twitter.com/gKyNjvgZW3 — Headquarters (@HQNewsNow) June 4, 2026 El antecedente No es la primera vez que le ocurre esto al mandatario republicano. Ya en diciembre pasado, en el mismo Salón Oval, Trump volvió a "cabecear" mientras su Secretario de Estado, Marco Rubio, hablaba sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, al tiempo que enaltecía la figura del líder norteamericano, como el único capaz en el mundo, de frenar el conflicto. trump dormido X: @elcancillercom