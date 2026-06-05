Irán descarta una reunión entre Donald Trump y Mojtaba Jameneí en medio de la escalada del conflicto: "No es realista"

La respuesta de Teherán llega luego de que Trump deslizara la posibilidad de mantener una reunión directa con el líder supremo iraní. El pasado jueves, Israel y Líbano sellaron una tregua que alimenta las chances del acuerdo entre Irán y EEUU.

Archivo. Desde Teherán descartan la posibilidad de que Mojtaba Jameneí se reúna con Donald Trump.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, rechazó la posibilidad de un encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei , una alternativa que había sido sugerida recientemente por el mandatario estadounidense.

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"Vi un artículo que sugería que él (Donald Trump) estaba abierto a una reunión o quería organizarla", señaló Araghchi durante una entrevista con la cadena libanesa Al-Mayadeen. Sin embargo, el canciller iraní descartó esa posibilidad al afirmar que "creo que debemos ser realistas".

Durante la conversación, el funcionario también se refirió a la situación de Mojtaba Jamenei, quien asumió el liderazgo supremo de Irán tras la muerte de su padre, Ali Jamenei, ocurrida el 28 de febrero en el inicio de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel que dio origen al conflicto actual.

Según explicó Araghchi, el nuevo líder iraní mantiene un bajo perfil público por cuestiones de seguridad . En ese sentido, sostuvo que debe evitar por aho ra "una presencia pública más significativa" debido a las amenazas derivadas del contexto de guerra que atraviesa el país.

Las desclaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Irán llegan luego de que Trump afirmará que estaría dispuesto a reunirse con el líder supremo iraní. “ Me gustaría reunirme ”, afirmó el mandatario republicano durante una entrevista concedida a un podcast del New York Post.

Trump incluso deslizó que un encuentro podría concretarse más adelante. “Nos estamos llevando bastante bien, al parecer. Probablemente me reúna con él en algún momento”, sostuvo.

AP26108712459309-e1776608414951 Trump busca terminar el conflicto en Medio Oriente, a meses de las elecciones de medio término en EEUU.

El presidente estadounidense aseguró además que uno de los principales puntos de conflicto en las conversaciones ya estaría encaminado. “Ya acordaron que no van a tener armas nucleares”, afirmó en referencia a las negociaciones que Washington mantiene con el gobierno iraní.

Pese a mostrarse optimista sobre la posibilidad de alcanzar un entendimiento, Trump dejó en claro que la vía diplomática no es la única alternativa que contempla la Casa Blanca. “Estamos trabajando en un acuerdo. Y si no, hay otras formas”, advirtió.

En ese marco, volvió a mencionar la posibilidad de una salida militar y sostuvo que una intervención de ese tipo ofrecería una resolución definitiva al conflicto. Según explicó, ese camino "brindaría certeza" y "terminaría con el problema de una vez por todas".

“No habría estupideces, diálogo, ni retrasos… Pero me gustaría hacerlo por la buena vía por una cuestión humanitaria”, sentenció.