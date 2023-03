EEUU anunció fondos extra para pagar a los ahorristas del SVB: "Tendrán su dinero este lunes"

En tanto, en una resolución conjunta, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el presidente de la Junta de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el presidente de la Compañía del Fondo de Seguros de Depósitos (FDIC), Martin J. Gruenberg, resolvieron que "los depositantes tendrán acceso a todo su dinero a partir del lunes 13 de marzo, y que el contribuyente no asumirá las pérdidas asociadas con la resolución de Silicon Valley Bank", al tiempo que aclararon que "los accionistas y ciertos tenedores de deuda no garantizados no estarán protegidos, la alta dirección también ha sido eliminada y cualquier pérdida del Fondo de Seguro de Depósitos para respaldar a los depositantes no asegurados se recuperará mediante una evaluación especial de los bancos, según lo exige la ley".

"La Reserva Federal está preparada para hacer frente a cualquier presión de liquidez que pueda surgir", enfatizó el parte oficial publicada en su página web..

Jerome Powell

La FED remarcó que "el financiamiento estará disponible a través de la creación de un nuevo Programa de financiamiento a plazo bancario (BTFP), que ofrece préstamos de hasta un año de duración a bancos, asociaciones de ahorro, uniones de crédito y otras instituciones de depósito elegibles que prometen bonos del Tesoro de los Estados Unidos, deuda de agencias y valores respaldados por hipotecas y otros activos calificados como garantía. Estos activos se valorarán a la par. El BTFP será una fuente adicional de liquidez contra valores de alta calidad, eliminando la necesidad de una institución de vender rápidamente esos valores en tiempos de estrés".

Más adelante, el organismo monetario subrayó que "con la aprobación del secretario del Tesoro, el Departamento pondrá a disposición hasta 25 mil millones de dólares, del Fondo de Estabilización Cambiaria como respaldo para el BTFP", al tiempo que indicó que "no será necesario recurrir a estos fondos de respaldo".

La FED también señaló que "la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, luego de consultar con el Presidente, aprobó acciones para permitir que la FDIC complete su resolución de Silicon Valley Bank de una manera que protege a todos los depositantes, tanto asegurados como no asegurados y después de recibir una recomendación de los directorios de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) y la Reserva Federal".

Para el organismo monetario, "estas acciones reducirán el estrés en todo el sistema financiero, respaldarán la estabilidad financiera y minimizarán cualquier impacto en las empresas, los hogares, los contribuyentes y la economía en general".

Al mismo tiempo, puso en relieve que "la Junta está monitoreando cuidadosamente los desarrollos en los mercados financieros. Las posiciones de capital y liquidez del sistema bancario son fuertes y el sistema financiero de los Estados Unidos es resistente".

La FED manifestó que "las instituciones de depósito pueden obtener liquidez contra una amplia gama de garantías a través de la ventanilla de descuento, que permanece abierta y disponible. Además, la ventanilla de descuento aplicará los mismos márgenes utilizados para los valores elegibles para el BTFP, incrementando aún más el valor prestable en la ventanilla".

Finalmente, el organismo dijo que "la Junta está monitoreando de cerca las condiciones en todo el sistema financiero y está preparada para usar su gama completa de herramientas para apoyar a los hogares y las empresas, y tomará medidas adicionales según corresponda".