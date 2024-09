Efecto blanqueo: anticipada lluvia de argendólares

Además, como las recientes variaciones de las reservas brutas no estarían explicadas por diferencias de cotización del oro y del yuan, es que todos sospechan de un incremento de los encajes bancarios producto de los nuevos depósitos en dólares por el blanqueo. Antes del último espresso uno de ellos blandió el último informe de una reconocida consultora, hoy mirada de reojo por los libertarios, que destaca que hoy los flujos de divisas siguen dominando la escena, en un marco donde el contexto internacional dio soporte por el inicio del proceso de baja de tasas de Estados Unidos, pero advirtiendo que la contracara de este esquema son reservas que siguen retrocediendo: para esta influyente consultora las reservas netas del BCRA son negativas en más de 5.210 millones de dólares, lo implica estar casi 2.000 millones por debajo de la meta de acumulación de septiembre incluida en el acuerdo con el FMI. Por eso señala que si bien desde el inicio del blanqueo los argendólares crecieron en más de 4.435 millones (485 millones diarios promedio en la última semana), las reservas netas cayeron casi 1.000 millones de dólares.

Se les sumó un conocido y pícaro bonero, protagonista de las mesas de los ’90, que no dejó pasar la alarma que encendió en el mercado el reciente decreto que flexibiliza las condiciones para un eventual canje de la deuda en dólares. Según sus asesores, por más que esto no significa que necesariamente se realizará un canje, la maniobra lleva a considerar la posibilidad y evaluar sus potenciales consecuencias. En tal sentido, la lectura que hicieron es que extender vencimientos a cambio de elevar cupones podría aliviar la carga financiera sin perjudicar a los bonistas, y con esto parecería que el Gobierno apuntaría a mantener el cepo en 2025 sin que la falta de reservas netas amenace la sostenibilidad de la deuda. Y para no ser aguafiestas tiró la última estimación de inflación de EcoGo que dice que se aceleró el incremento de los precios de los alimentos en la tercera semana, pero la expectativa es que la inflación siga ubicándose en 3,4% mensual, por debajo de agosto.

Recién llegado de Wall Street, un economista-gestor bajo perfil, que mezcló trabajo con ocio musical con varios conciertos en Manhattan y Queens, trajo buen semblante sobre el interés sobre los activos argentinos que recogió en sus visitas. Además, supo que la gente de BlackToro, Gabriel Ruiz y Agustín Pozzoli, anduvieron visitando Family Office por Nueva Orleans como Stokes de Greg y Doug Stokes, y Charlie Tiblier, y del intercambio sobre mejores prácticas y estrategias de crecimiento como líder RIA, analizaron oportunidades en América Latina donde sobre todo Greg no ocultó su interés por Argentina. Mientras que los visitantes argentinos, radicados en Miami, volvieron impresionados por la arquitectura, la cultura y la comida de New Orleans.

En otro reducto financiero, se festejó la nominación de Pedro Cavallo, Head Portfolio Manager en Schroders Argentina como Gestor Del Mes por RankiaPro LATAM. En ese encuentro se comentó sobre la reciente emisión de Pan American Energy por 200 millones de dólares en dos bonos a 3 (tasa 4,97%) y 5 años (7%) en mercado local. Para unos refleja el boom que viene y para otros no es más que el fenómeno económico conocido como “sigue el cepo hasta inflación cero”.

También tuvo bastante repercusión el desayuno que realizó la gente de Mariva donde el estratega senior de crédito de mercados emergentes Roger Horn presentó las perspectivas de los mercados de capitales de la región a clientes institucionales locales quienes manifestaron interés en los bonos corporativos latinoamericanos, incluidos los distressed.

Mientras tanto, en el Foro de EMTA celebrado de París dos asistentes argentinos comentaron que el debate se centró en cómo afectarán a los activos de los mercados emergentes el recorte de tasas de 50 puntos básicos de la Fed, las elecciones estadounidenses y la desaceleración económica de China. Pero también se habló del “deslizamiento” fiscal en Brasil, las reformas judiciales en México, las perspectivas para Sudáfrica bajo un gobierno de unidad, los cambios de rumbo en Turquía, Egipto y Argentina, y la dirección de los créditos fronterizos.

Fueron de la partida Guillaume Tresca (Generali Investments), Danelee Masia (Deutsche Bank), Alessandra Alecci (Carmignac), Lucie Villa (Moody's Ratings) y Agnese Melbarde (IVO Capital Partners. Hubo dos temas más que atrajeron la atención de los inversores en las últimas horas: por un lado, que el jefe de la Fed, Jerome Powell, en su primera aparición después del recorte de tasas, ni hablara de la política monetaria de EEUU en la Conferencia Anual sobre el Mercado de Bonos del Tesoro, en la Fed de Nueva York; y por otro lado, el accionar del célebre inversor George Soros que acaba de hacerse de más de 200 estaciones de radio en 40 localidades de EEUU justo a semanas de las elecciones presidenciales, que han despertado sospechas por los límites que debe respetar la FCC sobre el capital extranjero, en un nuevo round entre republicanos y demócratas.