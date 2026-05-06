ARCA: ¿Podrán las pymes acceder al blanqueo laboral con la caída de ventas?

Referentes del sector advirtieron que las empresas están teniendo dificultades para afrontar pagos corrientes y saldar planes previos. Alertan sobre riesgo de embargos.

El blanqueo laboral que puso en marcha la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tal vez llegó a destiempo para las pymes que, acuciadas por la falta de ventas y la caída de la actividad, tienen que afrontar todavía altos costos.

Referentes del sector consultados por Ámbito consideran que difícilmente tenga éxito el programa de regularización de empleados en negro surgido al calor de la reforma laboral que vence el 30 de abril de 2027. De hecho, señalan que ya hay pymes que están con problemas para pagar planes de pago anteriores y a su vez están perdiendo ingresos por la baja de la demanda.

Vicente Lourenzo, dirigente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y asesor tributario de pequeños contribuyentes recordó que en la ley Bases se había establecido un blanqueo que venció el 24 de diciembre y que también reducía 70% las cargas sociales, pero que "no anduvo porque, si bien la condonación fue alta, el 30% que que no está condonado sigue siendo una cifra muy elevada".

" Hay que seguir pagando las cuotas de planes y moratorias anteriores y, además, en algunas provincias, ingresos brutos", alertó.

Por su lado, Marcelo Fernández, de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) consideró que el blanqueo "no es nada novedoso" respecto de experiencias anteriores que no han funcionado. Si bien consideró que e l plan es bueno, precisó que la decisión de avanzar en ello debe ser de cada empresario , en acuerdo con sus trabajadores.

En paralelo, Fernández agregó que CGERA está pidiendo a ARCA un plan de pago que les permita respirar a las pymes. Y es que la mayoría de las empresas está registrando problemas serios para pagar los impuestos habituales de su actividad.

"Están empezando a caer embargos y en breve puede haber causas penales porque si se trata de retenciones va derecho a penal tributario. El problema que tenemos es que no podemos pagar salarios, y entonces no le retenemos. No podemos pagar", enfatizó.

Dicho en otros términos, las empresas apenas están pudiendo cumplir con las obligaciones del personal que tienen registrado, y no están en condiciones de blanquear por más ventajoso que sea el plan.

Datos de la UIA que anticipaban el problema

De acuerdo con una encuesta de enero de la Unión Industrial Argentina (UIA), el 22,2% de las empresas había registrado caídas en su empleo en el último tiempo. Dentro de estas, una de cada dos informó haber recurrido a la reducción de personal ante la menor producción. En cuanto a las expectativas de empleo, el 19,4% esperaba incorporar trabajadores para el próximo año, mientras que el 26% preveía una reducción.

El 45,6% de las empresas reportó en ese momento dificultades para afrontar alguna estas obligaciones: salarios, pago a proveedores, compromisos financieros, servicios públicos o impuestos. Las mayores dificultades se dieron en el pago de impuestos y proveedores (33,2% y 31,9%, respectivamente).