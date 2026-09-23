El banco central de China inyectará u$s149.000 millones en la economía antes de los festejos por el Día Nacional + Agregar ámbito en









El Banco Popular de China aportará hasta 1 billón de yuanes al circuito bancario para prevenir tensiones operativas antes del receso por los días festivos. Los detalles, en la nota.

El Banco Central de China tiene su propio proyecto de monedas digitales. Reuters

El banco central chino comunicó este miércoles que inyectará hasta 1 billón de yuanes (unos u$s149.000 millones) de manera diaria, mediante instrumentos de liquidez a corto plazo, ante la proximidad de la festividad de la Semana Dorada.

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El Banco Popular de China anunció en un comunicado que llevará a cabo operaciones de recompra inversa a un día del 28 de septiembre al 8 de octubre "para satisfacer las necesidades de liquidez a corto plazo del sistema bancario".

Cabe precisar que la entidad no especificó en qué días ejecutará las operaciones ni tampoco reveló el costo de financiación. Es importante destacar que antes de los días festivos en China suele aumentar la demanda de liquidez.

El mercado de bonos interbancario de China suspenderá sus operaciones en dos tramos clave con motivo de los feriados nacionales. Depositphotos El detalle El mercado de bonos interbancario de China suspenderá sus operaciones en dos tramos clave con motivo de los feriados nacionales. De acuerdo con el calendario oficial publicado en su sitio web, la plaza financiera no operará del 25 al 27 de septiembre por el Festival del Medio Otoño, y permanecerá inactiva entre el 1 y el 7 de octubre para conmemorar el Día Nacional.

En ese marco, el mercado bursátil chino tampoco abrirá durante las fiestas y reanudará la cotización el 8 de octubre, tras la Semana Dorada, según indican las páginas web de las bolsas.