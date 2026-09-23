Los futuros de Wall Street adelantan una nueva rueda con volatilidad a la espera de la cumbre de EEUU y China + Agregar ámbito en









Las acciones se mantienen estables en la previa, mientras el crudo Brent busca una dirección tras su racha bajista más larga de este año, con los operadores a la espera de que Estados Unidos e Irán den un paso más hacia el fin de su conflicto.

Wall Street opera con volatilidad a la espera de las negociaciones comerciales entre EEUU y China. Depositphotos

Los futuros de los principales índices bursátiles de Wall Street mantienen la tendencia volátil de la rueda previa, mientras los inversionistas esperan algún resultado positivo de las negociaciones para poner fin al conflicto en Medio Oriente, a la espera de la cumbre entre Estados Unidos y China prevista para el jueves.

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Los precios del crudo, que se mantuvieron por debajo de los u$s100 por barril, aportaron cierta tranquilidad a los mercados, ya que Arabia Saudita reanudó las operaciones en un oleoducto clave. Los operadores esperaban novedades de los funcionarios estadounidenses e iraníes que se reunieron al margen de la Asamblea General de la ONU el martes.

Mientras tanto, el crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 0,4% hasta u$s99 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI cae 0,55, hasta los u$s90 el barril.

Por su parte, los rendimientos de los bonos a 10 años del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — suben 0,34 puntos hasta los 4,96%. Además, el Índice Dólar alcanzó su nivel más alto desde julio, operando en torno a los 100,54 puntos (0,22%).

Petróleo: ¿Qué pasará tras la cumbre de EEUU y China y la tensión en Medio Oriente? Depositphotos Las claves de la jornada en los mercados Se espera que el presidente chino, Xi Jinping, llegue a Washington más tarde hoy en el marco de su visita de Estado. La agenda incluye la tregua comercial alcanzada el año pasado entre las dos potencias, la regulación de la inteligencia artificial y las ventas de armas de Estados Unidos a Taiwán.

También se espera que se reúna con varios altos ejecutivos de las principales empresas norteamericanas, entre ellos los de General Motors, Meta, Apple, Amazon y Tesla. En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,02% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, cae 0,09%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 004% a la baja. Por su parte, los índices bursátiles regionales de Europa y Asia también tienen dificultades para ganar impulso. En Europa, el Euro Stoxx cae 0,32%. A nivel local, el DAX alemán baja 0,72% y el CAC francés acompaña con -0,19%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja apenas 0,03%. En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,01%, mientras que la bolsa de Shanghái corrigió 0,39%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 0,90% y el Nikkei 225 japonés aumentó1,38%.