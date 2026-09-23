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23 de septiembre 2026 - 11:58

BYMA extiende el horario de negociación de renta variable para alinearse con Wall Street por el cambio de huso horario

A partir del 2 de noviembre, BYMA extenderá hasta las 18 el horario de negociación de Renta Variable con liquidación a 24 horas (T+1).

BYMA adecúa sus horarios a la rueda de Wall Street.

BYMA adecúa sus horarios a la rueda de Wall Street.

Bolsas y Valores BYMA extenderá hasta las 18 el horario de negociación para los instrumentos de renta variable con liquidación a 24 horas (T+1). Esta adecuación responde específicamente al cambio estacional de huso horario de Estados Unidos y busca ampliar la coincidencia entre ambas ruedas.

"El cambio busca ampliar la coincidencia entre la rueda local y los principales mercados internacionales, en particular con Estados Unidos, ante su cambio estacional de huso horario", se informó oficialmente.

Informate más

Una mayor coincidencia entre las ruedas permite disponer de referencias internacionales durante una mayor parte de la operatoria local.

"Esto es relevante porque durante la rueda local, distintos instrumentos de Renta Variable toman como referencia activos que también se negocian en mercados internacionales", agregó BYMA.

Entre los instrumentos de renta variable, la mayor coincidencia resulta especialmente relevante para Cedears y acciones locales con ADR, ya que permite acompañar durante una mayor parte de la rueda local las referencias de los activos vinculados que negocian en mercados internacionales.

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