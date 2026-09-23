La industria automotriz de EEUU le exige a Donald Trump frenar el avance de las marcas chinas + Agregar ámbito en









Gigantes de Detroit y fabricantes de la región enviaron un reclamo unificado para bloquear la llegada de vehículos a bajo costo sostenidos por subsidios de Beijing.

Donald Trump vuelve a recibir un reclamo de las automotrices locales

A las puertas de una cumbre estratégica entre Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping, los principales grupos automotrices que operan en Estados Unidos elevaron una carta conjunta para exigir medidas de contención definitivas. Firmas de peso como General Motors, Ford, Stellantis, Hyundai y Tesla urgieron al gobierno norteamericano a endurecer los mecanismos de bloqueo ante el inminente desembarco de competidores asiáticos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las automotrices advierten que la estructura de costos de marcas como BYD, Geely o Chery —sustentada en financiamiento preferencial y subsidios estatales— genera un escenario de competencia desigual en el segmento de los autos eléctricos.

De concretarse un ingreso masivo, las empresas locales denuncian que correrían riesgo miles de empleos directos y multimillonarias inversiones destinadas a plantas de baterías e infraestructura en suelo estadounidense.

El dominio de la cadena de baterías y el despliegue global de las marcas chinas Mientras Washington intenta contener la presión mediante aranceles y barreras aduaneras, la penetración de las firmas chinas ya es una realidad que reconfigura los mercados internacionales:

Expansión en Europa: Marcas como MG, Omoda y BYD despliegan redes comerciales en Reino Unido y España a una velocidad que supera a fabricantes tradicionales como Audi o Škoda, gracias a precios competitivos y entregas inmediatas. Mientras Washington intenta contener la presión mediante aranceles y barreras aduaneras, la penetración de las firmas chinas ya es una realidad que reconfigura los mercados internacionales. Presencia en América Latina: Países como Brasil y México registran cuotas récord de penetración, al tiempo que Argentina acelera la llegada de estas marcas para cubrir la demanda de vehículos electrificados.

Control de insumos críticos: China mantiene el monopolio sobre la cadena de suministro de litio y la fabricación global de celdas para baterías, lo que le otorga el liderazgo operativo en la transición energética. La movilidad como campo de batalla geopolítico El reclamo de la industria expone que la competencia con Beijing dejó de ser un debate abstracto para transformarse en una disputa por la vida cotidiana de los consumidores. Aunque las barreras arancelarias limitan la importación directa, los componentes y las alianzas estratégicas chinas ya se filtran en la cadena productiva estadounidense.

Para la Casa Blanca, frenar esta avanzada representa una prioridad de seguridad industrial. En contraposición, para el régimen chino la consolidación de sus marcas automotrices constituye la demostración definitiva de su supremacía tecnológica en la movilidad del futuro.