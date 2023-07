El BCE volvió a aumentar la tasa de interés y alcanza el 4,5%, su techo desde 2008

El objetivo del supervisor no es otro que conseguir contener la inflación, que ha alcanzado un 5,5% en la zona euro, un dato alejado del objetivo del 2%. Como ya avanzó Christine Lagarde a mediados de junio, el BCE irá evaluando los datos "reunión a reunión", pero incrementará las tasas las veces que considere necesarias.

A su vez, el BCE eliminó de su declaración una clara alusión a nuevas subidas, lo que significa que no debe darse por sentado un nuevo aumento en la próxima reunión en septiembre.

El guiño del FMI

Mientras el BCE confirmó este jueves su novena subida consecutiva, en el caso de la Fed alcanza la undécima, hasta situarlos en una zona de entre 5,25% y 5,5% y superando así niveles de 2007.

En este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) defendió esta semana que aún "no es momento" de que la Fed y el BCE relajen la política monetaria porque la tasa inflacionaria está todavía lejos del 2%. Esto no implica llevar a cabo fuertes incrementos, según la institución, que considera adecuadas unas subidas "más modestas" mientras la inflación no repunte.

El responsable de Investigación del FMI admitió que las tasas deben permanecer "altas" durante un tiempo, "comprimiendo la actividad algo, aunque esperemos que no demasiado", porque el objetivo no es dañar a la economía, sino devolver a la inflación a la senda del objetivo del 2%.