La presidenta del BCE cuestionó la emisión de stablecoins atadas al euro: cuál es la razón

Christine Lagarde, extitular del FMI, indicó que no es necesario esperar a una crisis vinculada al sector para poder prevenirla.

Christine Lagarde, quien lidera el BCE, indicó que no es necesario esperar a una crisis vinculada al sector para poder prevenirla.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE) , Christine Lagarde , volvió a marcar distancia respecto al auge de las stablecoins vinculadas al euro y advirtió sobre los riesgos que podrían representar para el sistema financiero europeo.

Durante un evento en España, la funcionaria sostuvo que estas monedas digitales privadas “no son una forma eficiente” de fortalecer el rol internacional de la moneda europea y podrían debilitar la capacidad del BCE para conducir la política monetaria . "Conocemos los peligros y no necesitamos esperar a que se produzca una crisis para prevenirlos", dijo.

Las declaraciones llegan en un momento en que distintos bancos y actores financieros europeos impulsan proyectos de stablecoins respaldadas en euros , con el objetivo de competir frente al dominio global del dólar en el mercado cripto.

Sin embargo, Lagarde mostró escepticismo y recordó que este tipo de activos pueden generar vulnerabilidades similares a las de los fondos de mercado monetario, especialmente ante episodios de desconfianza o retiros masivos.

La titular del BCE mencionó como antecedente la crisis de Silicon Valley Bank en 2023 , cuando algunas stablecoins vinculadas al dólar perdieron temporalmente su paridad.

euro comision europea.jpg Christine Lagarde, quien lidera el BCE, indicó que no es necesario esperar a una crisis vinculada al sector para poder prevenirla.

Según explicó, un crecimiento acelerado de estas monedas digitales podría provocar una migración de depósitos desde los bancos tradicionales hacia plataformas privadas, reduciendo la capacidad de las entidades financieras para otorgar crédito y complicando la transmisión de las tasas de interés definidas por el BCE.

Más allá de las stablecoins del euro

En lugar de las stablecoins privadas, Lagarde defendió el desarrollo de depósitos tokenizados emitidos por bancos regulados y el avance del proyecto del euro digital impulsado por el BCE. La autoridad monetaria europea considera que una moneda digital emitida por el banco central permitiría modernizar los pagos sin comprometer la estabilidad financiera ni el control monetario.

El debate se produce mientras Europa intenta reforzar el peso internacional del euro frente al predominio del dólar. En los últimos meses, tanto el BCE como la Comisión Europea promovieron iniciativas para profundizar la integración financiera y fortalecer los mercados de capitales de la región.

Además, las autoridades europeas observan con atención el avance regulatorio de EEUU en materia de activos digitales y stablecoins. Lagarde remarcó que la Unión Europea fue pionera con la regulación MiCA, aunque advirtió que el crecimiento del ecosistema cripto obliga a revisar permanentemente los mecanismos de supervisión y estabilidad financiera.