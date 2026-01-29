El BCRA aceleró la compra de dólares y ya sumó más u$s1.100 millones en enero + Seguir en









En lo que va de enero, las reservas brutas internacionales subieron u$s5.075 millones gracias al fuerte salto del oro, que solo en este mes aumentó más de 20%.

El BCRA aceleró la compra de dólares y ya sumó más u$s1.100 millones en enero.

En medio de un cierto reacomodamiento del dólar, el Banco Central (BCRA) compró u$s52 millones en el Mercado Libre de Cambio (MLC) y las reservas brutas internacionales cerraron en u$s46.240 millones, con una suba de u$s81 millones. De esta manera, la autoridad monetaria acumula 19 ruedas de racha positiva y se dirige a cerrar enero con una fuerte suba de activos atesorados.

Más allá de que a mediados de diciembre el BCRA anunció un programa de compra de reservas, en torno al 5% del volumen operado del MLC, "el Central llevó múltiplos de esa cifra gracias al financiamiento privado en Dólares (emisiones corporativas offshore y préstamos bancarios) y un círculo virtuoso: apreciación monedas LATAM permite al BCRA acumular más divisas sin que se deprecie el peso, la compra de divisas recompone liquidez (“otros” pasivos remunerados subieron a $ 2,65 b al 27/ene), apuntala a los activos locales y fomenta la demanda de activos en Pesos", señalaron desde la consultora 1816.

En esa línea, el riesgo país en lo que va del mes ya bajó 79 unidades (-13,9%) y se ubica en 490 esta rueda, según la medición de J.P. Morgan.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 29 de enero En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.444,50.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 29 de enero El dólar blue cerró a $1.455 para la compra y a $1.475 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña. Valor del CCL hoy, jueves 29 de enero El dólar CCL cotiza a $1.505,62 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,2%. Valor del dólar MEP hoy, jueves 29 de enero El dólar MEP cotiza a $1.461,15 y la brecha con el dólar oficial es de 1,2%.

