El dólar se encamina a cerrar enero en baja pese al rebote de las últimas ruedas

Con bajo volumen de operaciones, el tipo de cambio mayorista avanzó por cuarto día consecutivo y se ubicó en máximos de enero. Analistas destacan dos factores que influyen en la baja del dólar, en un contexto de compras sostenidas del BCRA.

El tipo de cambio viene bajando casi 1% en el mes.

El mercado cambiario mostró un leve reacomodamiento del dólar mayorista, que volvió a subir por cuarta rueda consecutiva, aunque sin generar tensiones. En el segmento minorista, en tanto, la cotización se mantuvo estable: el dólar al público cerró en $1.465 en el Banco Nación.

En la plaza mayorista, la divisa avanzó dos pesos, un 0,1%, hasta los $1.444,50 para la venta, el nivel más alto desde el 14 de enero. El movimiento se dio con un volumen acotado de operaciones, por u$s283,5 millones en el segmento de contado. Pese a esta seguidilla de subas, el tipo de cambio todavía acumula en enero una baja de $10,50, equivalente al 0,7%.

Desde el mercado remarcan que el ajuste sigue siendo moderado. Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, señaló que en los primeros tres días de la semana el dólar mayorista subió $11,50, un ritmo superior al de la semana previa, aunque aún lejos de movimientos disruptivos.

pesos dolares Los activos en pesos muestran un buen rendimiento Depositphotos Por qué el dólar se mantiene estable En la misma línea, Gustavo Ber, economista del Estudio Ber, explicó que el dólar se mueve dentro de un proceso de reacomodamiento suave, con el Banco Central comprando divisas sin alterar la dinámica cambiaria. Según el analista, el contexto actual muestra un menor apetito por la dolarización y una mayor demanda por títulos en pesos, impulsada por la normalización de la liquidez y tasas que siguen resultando atractivas para los inversores.

El tipo de cambio oficial continúa además con amplio margen dentro del esquema de bandas: la banda superior fijada por el BCRA para la jornada fue de $1.561,03, lo que deja al dólar mayorista un 8,1% por debajo de ese límite.

En paralelo, operadores advierten un mayor volumen en el mercado de futuros y en el interés abierto, lo que podría reflejar una participación más activa del Banco Central para contener la volatilidad típica de los cierres de mes. También se observa una mayor oferta de bonos dollar linked en el mercado secundario, una herramienta utilizada para poner un techo al precio implícito del dólar. En el mercado informal, el dólar blue registró un leve ajuste a la baja: cayó cinco pesos, un 0,3%, y cerró a $1.485 para la venta, acumulando en enero un retroceso de $45, equivalente al 2,9%.

