Reforma laboral: gobernadores se reunieron con Diego Santilli y reclamaron compensación por la pérdida en Ganancias

Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil se reunieron con el ministro del Interior en la Casa de Salta. "No podemos seguir resignando fondos", lanzaron. Propusieron coparticipar el impuesto al cheque.

En el sprint final de las negociaciones por la reforma laboral, los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) se reunieron este jueves en la Casa de Salta con el ministro del Interior, Di ego Santilli, y reclamaron una compensación por la pérdida de fondos coparticipables que implicarán los cambios en el Impuesto a las Ganancias incluidos en el proyecto.

La cumbre nucleó a tres caciques dialoguistas, que fueron clave a lo largo de la gestión libertaria para apuntalar distintas iniciativas de Javier Milei en la arena legislativa. El objetivo central fue acercar posiciones de cara al tratamiento del proyecto del oficialismo, que será discutido por el Senado la semana próxima. También forma parte de ese grupo el misionero Hugo Passalacqua , quien no viajó en esta ocasión.

Durante el cónclave, los dirigentes le expresaron a Santilli diversas inquietudes, como la merma de giros para los distritos y la situación de las rutas nacionales , cuestiones que el funcionario se comprometió a llevar ante la mesa política del Gobierno, que se reunirá desde el mediodía en la Casa Rosada.

Tras la conversación, Sáenz calificó de "importante" el espíritu del proyecto y destacó que el objetivo es "la formalidad, creación de empleo y modernizar una ley que es viejísima y que hay que agiornar en el tiempo, sin afectar a las provincias y a los gremios" . No obstante, aclaró que le plantearon alternativas a Nación para "no seguir resignando fondos". Una de ellas fue coparticipar el impuesto al cheque, iniciativa que ya naufragó en otras ocasiones.

Consideró, a la par, que son "alternativas para no seguir resignando fondos" y estimó que, de aprobarse el proyecto tal como está, Salta perdería $80.000 millones. "La recaudación de las provincias viene cayendo, con el IVA y la falta de consumo, por eso buscamos alternativas, algún tipo de compensación para no seguir resignando fondos para las provincias", completó.

Por su parte, Diego Santilli señaló que se trató de una reunión positiva y adelantó que "estamos trabajando sobre las cuentas fiscales de cada una de las provincias, entendiendo que los argentinos quieren que haya baja de impuestos, como viene haciendo Javier Milei".

El ministro admitió que trabajan el Gobierno trabaja de forma mancomunada junto a un grupo de gobernadores, con participación del ministro de Economía, Luis Caputo

Votos clave para la reforma laboral

La reunión comenzó pasadas las 10 de la mañana y tuvo al salteño Gustavo Sáenz como anfitrión, quien había recibido a Santilli en su distrito semanas atrás. Allí, el mandatario se mostró abierto a discutir la reforma laboral. “No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando”, comentó por entonces, y agregó: “Tenemos voluntad de diálogo, de no obstruir y de acompañar”.

En tanto, Jaldo y su vecino Jalil son peronistas díscolos. Si bien no recibieron en sus provincias al ministro como parte de su nueva gira por el país, se espera que presten votos clave para el texto. Entre ambos, manejan un puñado de tres senadores, un número importante teniendo en cuenta la paridad en la Cámara alta.

El tucumano tiene influencia sobre Sandra Mendoza, del justicialismo, y la exJuntos por el Cambio Beatriz Ávila. Más cercano al kirchnerismo se mueve el exgobernador Juan Manzur, quien suele ser autónomo de las decisiones del jefe provincial.

Por su parte, el líder catamarqueño cuenta con Guillermo Andrada como alfil propio, mientras que Lucía Corpacci, dueña de otra banca, suele mostrar mayor alineamiento con el kirchnerismo, por lo que se espera que sufrague en contra.

Sáenz Diputados

Santilli, en tanto, ya visitó Chubut, Chaco, Mendoza, San Juan, Salta, Neuquén y Entre Ríos como parte de su nuevo rally federal en busca de respaldos en el Congreso. También recibió al mandatario de Río Negro, Alberto Weretilneck, en la Casa Rosada, quien no cuenta con representantes legislativos, por lo que no incidirá en la pulseada.

El ministro del Interior seguirá con su itinerario este viernes, cuando desembarcará en Corrientes para reunirse con Juan Pablo Valdés. Allí, además de poner sobre la mesa la cuestión de la modernización laboral, intentará sumar voluntades para temas como la Ley de Glaciares, el acuerdo con el Mercosur y la ley penal juvenil.

Valdés mantiene diálogo con sus representantes legislativos a fin de pulir una posición común. Respecto al proyecto de reforma laboral, ya anticipó que hay puntos que le "preocupan". "Tenemos que ver los pro y los contras y, principalmente, si no se vulneran los derechos de los trabajadores", señaló días atrás a Radio Dos. También advirtió que "viene baja la coparticipación": "Esperemos que se reacomode y podamos tener recursos para poder administrar normalmente".

El apoyo del cacique litoraleño será clave para La Libertad Avanza (LLA), ya que tiene influencia sobre tres senadores: Eduardo "Peteco" Vischi y María Valenzuela, de la Unión Cívica Radical (UCR), y el peronista Carlos "Camau" Espínola, reciente incorporación del oficialismo de Corrientes. Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo conforman la bancada de PU en el Senado.