El ganador del último premio Nobel de Economía elogió al gobierno de Javier Milei y destacó la eliminación de barreras burocráticas

"Hay un nuevo presidente que lo que hace es combatir la corrupción y espero que vaya contra los intereses corporativos", señaló Philippe Aghion en el Foro Económico Internacional.

El economista francés Philippe Aghion, ganador del último premio Nobel de Economía, mencionó el caso argentino y destacó lo hecho por la administración del presidente Javier Milei para eliminar barreras burocráticas y de esta manera fomentar la innovación.

En el marco del Foro Económico Internacional organizado por CAF, el académico, reconocido en 2025 por su trabajo vinculado con el estudio del crecimiento económico y, en particular, los efectos de la innovación y la “destrucción creativa”, junto a los economistas Peter Howitt y Joel Mokyr, fue consultado por el escenario de la innovación en América latina.

De esta manera, se refirió a la situación en Argentina y remarcó que el "país tuvo que trabajar para la innovación". "Milei llegó y había corrupción excesiva y mucha burocracia. Eso desalentaba la innovación y el emprendedurismo, y generaba un entorno no rentable para crear nuevas empresas e innovar”, advirtió Aghion y enfatizó que es importante "evitar esta excesiva burocracia" y "crear un entorno en el cual sea rentable desarrollar nuevas compañías”.

En ese mismo sentido, señaló que tanto "la excesiva corrupción" como el factor regulatorio son dos factores que afectan a la innovación, a la creación de nuevas empresas y eso termina repercutiendo en el desarrollo económico.

El ganador del Nobel aseguró que tiene la "esperanza" de que Argentina pueda "romper la trampa de los ingresos medios" y tomar el sendero del crecimiento sostenido tras las reformas que impulsó el presidente Javier Milei para ordenar la macroeconomía. "Mi expectativa es que puedan saltar esa trampa. Hay un nuevo presidente que lo que hace es combatir la corrupción y espero que vaya contra los intereses corporativos (vested interests)”, expresó y agregó: “Mi esperanza es que esas reformas hagan lugar a nuevos jugadores en el mercado. Todo el mundo sufre al final del camino sobre la corrupción y de esos intereses corporativos”.

Educación y competitividad, las claves para el crecimiento económico según Philippe Aghion El economista hizo hincapié en dos elementos indispensables para lograr un proceso de crecimiento económico: políticas competitivas y un sistema educativo sólido y bien financiado. “El sistema educativo debe ser bueno, porque los innovadores primero van a la escuela. Y eso es generar un contexto que genere talentos y que esas personas peudan convertirse en emprendedores”, analizó Aghion y señaló que los países deben trabajar para obtener buen desempeño en las pruebas PISA. Por otro lado, también mencionó que, una vez que llegan nuevos talentos, deben tener la posibilidad de ingresar al mercado: "Para eso hay que destruir esas barreras de acceso (red tapes) que permitan que se creen firmas". Finalmente, Aghion también remarcó que es importante "asegurar una estabilidad macroeconómica, porque se necesita previsibilidad y que no haya alta inflación, porque eso se come los beneficios de la innovación. Y un buen ecosistema financiero y fondos de venture capital”.