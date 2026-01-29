Wall Street prolonga las subas de la mano de las tecnológicas

Meta y Tesla suben en la preapertura de la mano de sus buenos resultados presentados ayer, a diferencia de Microsoft. En paralelo, el ruido político por la nueva demora en la aprobación del presupuesto en EEUU amenaza con desencadenar un nuevo shutdown.

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este jueves. Los inversores aún se encuentran asimilando el nuevo aumento en el gasto relacionado con IA por parte de Meta, Tesla y Microsoft , mientras que la Reserva Federal mantuvo las tasas estables como esperaba el mercado y el fantasma de un nuevo shutdown aparece en EEUU.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,16% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,11%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones sube 0,45%.

En la previa, las acciones con mayores subas son IBM (+8,08%), Meta (+7,83%) y Amentum (+6,97%). En la vereda opuesta, las principales caídas se observan en Las Vegas Sands (-10,22%), Service Now (-8,33%) y Microsoft (-6,78%).

En el arranque del año, los principales índices de Wall Street operan con subas generalizadas y en sus máximos históricos. En lo que va de enero, el Nasdaq sube 2,6%, el S&P 500 acompaña con +1,9%, al igual que el Dow Jones (+1,9%).

Meta sube en el premarket luego de que en sus resultados trimestrales presentados ayer combinaran un pronóstico de ingresos optimista con un aumento del 73% en el presupuesto de inversión de capital de este año. Por su parte, Tesla sube un 2,9% tras presentar planes para duplicar con creces el gasto de capital , alcanzando un nivel récord.

Sin embargo, Microsoft cae en la preapertura de hoy debido a que sus ingresos por sus servicios en la nube no impresionaron y avivaron los temores de que los grandes desembolsos detrás de su alianza OpenAI no se estén traduciendo en monetización lo suficientemente rápido. Este jueves será el turno de Apple, que presentará sus balances al cierre de la jornada.

openAI microsoft La alianza de Microsoft con OpenAI está poniendo nerviosos a los inversores. Redes

¿Otro shutdown en EEUU?

Las conversaciones para evitar un nuevo cierre del gobierno estadounidense se han intensificado durante las últimas horas en Washington D. C con un acuerdo cada vez más cerca.

Impulsados por la muerte de Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis, los demócratas presionan para retirar los fondos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de un proyecto de ley de gastos de u$s1,2 billones, a menos que se añada una supervisión adicional.

Si no se llega a un acuerdo, el segundo cierre en meses comenzará un minuto después de la medianoche del viernes 30 de enero.

Las bolsas en el mundo

En el resto del mundo, la situación es mixta. En Europa, el Euro Stoxx sube 0,39%, mientras que a nivel local, el DAX alemán retrocede 0,97% y el CAC francés acompaña con 0,56%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,61%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,51%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,16%. Mientras, el Kospi surcoreano avanzó 0,98% y Nikkei 225 japonés aumentó 0,12%.