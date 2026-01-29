El crédito para comprar autos 0km fue clave el año pasado en el mercado automotor y recuperó niveles de 2015

El financiamiento volvió a ganar peso en 2025 y se acerca a los niveles de 2015, con cambios en los protagonistas del sistema.

Durante 2025, el financiamiento recuperó un rol central en la comercialización de vehículos 0km en la Argentina. Según el informe anual de patentamientos elaborado por ACARA , la proporción de autos vendidos con algún tipo de crédito volvió a ubicarse en niveles similares a los registrados una década atrás, marcando un cambio relevante respecto de los años previos.

El acceso al financiamiento se consolidó nuevamente como una herramienta clave para sostener la demanda, en un contexto donde el valor de los vehículos creció muy por encima de los ingresos y el pago contado perdió protagonismo frente a las alternativas en cuotas.

De acuerdo con los datos del relevamiento, en 2025 cerca del 46% de los patentamientos se concretaron mediante algún esquema de financiación, una cifra que se acerca a los registros de 2015 , cuando el crédito representaba uno de los principales motores del mercado. En contraste, durante los años más restrictivos el peso del financiamiento había caído de manera significativa.

Alejandro Lupo, vicepresidente de la Cámara del Comercio Automotor , explicó a Ámbito que, en líneas generales, desde 2015 hasta la actualidad, la forma de vender autos con financiación no cambió de manera significativa en términos porcentuales. Las variaciones más marcadas se dieron en contextos de alta inflación, cuando las tasas de interés subían con fuerza y desalentaban a una parte de los compradores. “Con tasas muy altas, había gente que directamente no se animaba a financiar” , señaló.

Sin embargo, aclaró que incluso en esos escenarios siempre existió un segmento de consumidores dispuesto a tomar crédito. “Había quienes se animaban igual, porque sabían que la inflación iba a licuar la cuota fija: al principio era alta, pero con el tiempo se volvía más llevadera” , explicó, y remarcó que, aun en contextos adversos, la financiación nunca desapareció del mercado.

El primer auto casi siempre termina siendo un usado

Lupo detalló que el recorrido típico del comprador comienza con el primer auto, que casi siempre es usado y de mucha antigüedad. “Generalmente no es un seminuevo, sino un auto con más de 10 o 15 años”, indicó. Como ejemplo, mencionó que hoy el Volkswagen Gol es uno de los modelos más demandados, pese a que dejó de fabricarse entre 2016 y 2017. “Hace 10 o 15 años, los autos más vendibles eran el Renault 12, el Peugeot 504 o el Fiat 128; siempre hablamos de unidades con al menos 12 a 15 años de antigüedad”, recordó.

En esa primera compra, lo habitual era ingresar con un 50% en efectivo y un 50% financiado. Una vez cancelado ese vehículo, el comprador solía escalar en modelos: entregaba el auto usado, sumaba ahorros y, según el objetivo —acercarse a un cero kilómetro o a un seminuevo—, volvía a financiar parte de la operación. “La financiación siempre fue clave, tanto para autos nuevos como usados”, subrayó.

Al analizar la situación actual, Lupo destacó una política comercial agresiva de las terminales para atraer clientes, con préstamos a tasa cero. “Hasta hace poco eran planes de 12 o 18 meses, y hoy algunas terminales ya ofrecen 24 meses sin interés”, explicó. En el mercado de autos usados, en cambio, ese tipo de financiación no existe, ya que “el cero kilómetro tiene detrás el brazo financiero de la terminal, algo que el usado no tiene”.

Monasterio Tattersall subasta 25-02 VW GOLD TREND.jpg El Volkswagen Gol Trend es el auto usado más vendido en el país.

En ese segmento entran en juego los bancos y las financieras, que financian vehículos según su antigüedad. Los bancos suelen otorgar créditos para autos de entre 5 y 8 años, mientras que las financieras —muchas de ellas vinculadas a bancos— amplían ese rango a vehículos más antiguos. “Entre bancos y financieras concentran entre el 80% y el 85% del mercado de financiación de usados”, precisó.

Lupo también se refirió a los préstamos prendarios, que crecieron en el último año. Se trata de créditos con sistema de amortización francés, cuota fija y el vehículo como garantía. En contraste, destacó una novedad impulsada por el Banco de la Nación Argentina: préstamos personales para la compra de autos, donde el vehículo no queda prendado. “Ahí lo que se evalúa es a la persona y su calificación crediticia. Según ese perfil, incluso se puede llegar a comprar un cero kilómetro 100% financiado”, explicó, y remarcó que las tasas resultan más competitivas que en el sistema privado.

Además, mencionó que muchas agencias multimarca también ofrecen financiación directa, generalmente con prenda. En estos casos, el patentamiento y la inscripción de la prenda se realizan en el Registro de la Propiedad Automotor, donde el vehículo queda como respaldo del pago del crédito.

Otro mecanismo vigente son los planes de ahorro, una modalidad históricamente arraigada en la Argentina para acceder a un auto nuevo. “Consisten en pagar todos los meses un porcentaje del valor del vehículo durante un período determinado. Cada mes se entrega un auto por sorteo y otro por licitación”, explicó. En este punto, advirtió sobre la importancia de contratar estos planes en concesionarios oficiales, para garantizar que la operatoria se realice directamente con la terminal.

Finalmente, Lupo analizó el escenario actual de tasas. “Hoy están relativamente altas: salvo el Banco Nación, las entidades privadas trabajan con tasas nominales anuales del 60 al 70%, lo que lleva la tasa efectiva anual por encima del 100%”, indicó. En un contexto de mayor estabilidad macroeconómica, con tasas de plazo fijo cercanas al 30% y aumentos salariales más moderados, esto genera un cambio en el comportamiento del consumidor. “La gente prefiere cambiar el auto con ahorros genuinos, entregar un usado y pasar a otro usado, y en el caso de un 0km, aprovechar las financiaciones a tasa cero que ofrecen las terminales”, concluyó.

Plan de ahorro y un cambio en los actores del crédito

El informe también muestra que el plan de ahorro previo continúa siendo el canal de financiación más utilizado en la compra de vehículos nuevos. Este sistema mantiene su liderazgo dentro del total de operaciones financiadas, sostenido por su esquema de cuotas iniciales más bajas y por su presencia histórica en el mercado argentino.

Sin embargo, el dato distintivo del último año es el cambio en la composición de los acreedores. Mientras que los bancos perdieron participación relativa, crecieron las financieras de marca, que ganaron terreno dentro del financiamiento total. Estas entidades, vinculadas directamente a las terminales automotrices, concentraron una mayor porción de las operaciones, apoyadas en promociones comerciales, tasas subsidiadas y una mayor flexibilidad en los requisitos.

Según ACARA, este desplazamiento refleja una estrategia más activa de las automotrices para facilitar el acceso al 0km, en un escenario donde la competencia entre marcas se trasladó también al terreno del crédito.