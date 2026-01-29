Tarifas de luz: ya rige el nuevo esquema en subsidios con un fuerte ajuste para los hogares

Los nuevos valores comenzaron a regir el 16 de enero y se aplican a todos los usuarios, con consumos diferenciados por temporada y beneficios focalizados para hogares vulnerables, clubes de barrio y entidades sin fines de lucro.

El ENRE oficializó los nuevos cuadros tarifarios de Edenor y Edesur tras la creación del SEF.

Tras la creación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) , el Gobierno oficializó los nuevos cuadros tarifarios de Edenor y Edesur , que comenzaron a regir desde la madrugada del 16 de enero , según lo dispuesto por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

La actualización fue formalizada a través de las resoluciones 21/2026 y 22/2026 , publicadas este jueves en el Boletín Oficial , y contempla modificaciones en las tarifas de usuarios residenciales , así como de categorías especiales , entre ellas clubes de barrio y organizaciones sin fines de lucro .

De acuerdo con el ENRE, las distribuidoras deberán aplicar los nuevos valores a la totalidad de sus usuarios , independientemente de que cuenten o no con asistencia estatal para afrontar el costo del servicio eléctrico.

La medida se inscribe en la reforma del sistema de subsidios energéticos anunciada previamente mediante el Decreto 943/2025 , que dispuso la unificación de las ayudas de jurisdicción nacional y la creación del SEF, orientado a garantizar el acceso a la energía a los hogares residenciales vulnerables.

Uno de los cambios centrales del nuevo régimen es la implementación de dos bloques de consumo base , definidos según la demanda eléctrica a lo largo del año. Para los meses de enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre , el consumo base se fijó en 300 kWh mensuales , mientras que en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre el límite se redujo a 150 kWh .

Además, se estableció una bonificación extraordinaria de hasta el 25% sobre el consumo base para los beneficiarios del SEF durante 2026. Según indicaron las autoridades, esta reducción adicional busca amortiguar la transición del nuevo esquema de subsidios y aportar previsibilidad en las facturas, con un porcentaje que podrá ser ajustado por la Secretaría de Energía.

Factura Edesur.jpg Las nuevas tarifas rigen desde la madrugada del 16 de enero para todos los usuarios.

Los clubes de barrio y las organizaciones sin fines de lucro fueron incluidos dentro del esquema y abonarán los mismos valores que los usuarios residenciales con subsidio.

Nuevos valores para Edesur

En el caso de Edesur, los usuarios de Nivel 1 (altos ingresos) y sin subsidio deberán abonar un cargo fijo de $1.393,730 para consumos de hasta 150 kWh, junto a un cargo variable de $115,293. Si el consumo alcanza hasta los 400 kWh, el cargo fijo asciende a $2.925,470 y el variable a $115,746.

Para los hogares con subsidio, el beneficio se aplica únicamente sobre el cargo variable, siempre que no se supere el consumo base. En ese caso, el esquema queda en $1.393,730 de cargo fijo y $44,463 de cargo variable. Si el consumo mensual supera los 300 kWh, el cargo variable pasa a $115,293.

Los clubes de barrio y entidades sin fines de lucro bajo la órbita de Edesur abonarán los mismos valores que los usuarios subsidiados.

Nuevos valores para Edenor

Para los clientes de Edenor, los hogares de altos ingresos deberán pagar un cargo fijo de $1.414,930 para consumos menores a 150 kWh, con un cargo variable de $115,282. En caso de consumos de hasta 400 kWh, el cargo fijo se eleva a $3.017,820 y el variable a $115,798.

luz 1.jpg Edesur y Edenor aplicarán los nuevos valores a todos los clientes, tengan o no asistencia estatal. Pixabay

En el caso de los usuarios con subsidio, el consumo base de hasta 300 kWh mensuales se facturará con un cargo fijo de $1.414,930 y un cargo variable de $44,292. Si se supera ese límite, se mantiene el cargo fijo y el variable pasa a $115,282.

Al igual que en Edesur, los clubes de barrio y organizaciones sin fines de lucro que reciben el servicio de Edenor pagarán los mismos valores que los hogares subsidiados.

Por último, el ENRE detalló los valores aplicables a los usuarios con medidores autoadministrados. Sin subsidio, deberán abonar $124,715 para consumos de hasta 150 kWh y $122,519 hasta los 400 kWh. Con subsidio, los montos se reducen a $53,725 y $79,924, respectivamente.