Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 27 de enero

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cotizó a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hizo a $1.463,48 para la venta.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.442 ,50 para la venta.

El dólar blue cotizó a $1.470 para la compra y a $1.490 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL operó a $1.503,74 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,3% .

El dólar MEP cerró a $1.464,66 y la brecha con el dólar oficial es de 1,5% .

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 27 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 27 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.513,00, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 27 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s88.662, según Binance.