El dólar oficial minorista cerró a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.463,92 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 28 de enero
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
El dólar MEP tocó su menor nivel en dos meses, mientras las reservas del BCRA treparon casi u$s400 millones
-
Mercados: el dólar oficial y CCL subieron, al igual que los bonos; pero los ADRs cayeron
A cuánto operó el dólar oficial hoy, miércoles 28 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.444,50.
A cuánto cotizó el dólar blue hoy, miércoles 28 de enero
El dólar blue cerró a $1.465 para la compra y a $1.485 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 28 de enero
El dólar CCL cerró a $1.507,81 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.4%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 28 de enero
El dólar MEP cerró a $1.461,46 y la brecha con el dólar oficial es de 1.2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 28 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.904,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 28 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.507,82, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 28 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s89.186, según Binance.
- Temas
- Dólar
- Dólar Blue
- reservas del BCRA
- BCRA
Dejá tu comentario