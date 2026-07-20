La Corte Suprema frenó el intento del juez Martín Irurzun de continuar en la Cámara Federal + Agregar ámbito en









El máximo tribunal desestimó el planteo del camarista federal, que buscaba una resolución urgente para continuar en su cargo tras cumplir 75 años. El expediente quedará reservado hasta el final del receso judicial.

Martín Irurzun cumplió 75 años el pasado 18 de julio y había solicitado que la Corte resolviera durante la feria su continuidad en la Cámara Federal.

La Corte Suprema de Justicia rechazó este lunes habilitar la feria judicial para tratar el pedido presentado por el camarista federal Martín Irurzun, quien pretendía permanecer en funciones en la Cámara Federal porteña luego de haber cumplido 75 años, el límite etario previsto por la Constitución Nacional para los magistrados que no hayan obtenido un nuevo nombramiento con acuerdo del Senado.

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La decisión fue firmada por el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, en el expediente "Irurzun, Martín c/ EN s/ medida cautelar (autónoma)". En la resolución, la Corte sostuvo que "la petición mediante la cual se solicita al Tribunal la habilitación de la feria judicial no justifica suficientemente la aplicación del artículo 4° del Reglamento para la Justicia Nacional, razón por la cual corresponde denegarla". Además, dispuso que el expediente quede reservado en Mesa de Entradas para continuar su trámite una vez concluido el receso judicial.

El rechazo constituye un nuevo revés para el camarista, que en las últimas semanas agotó distintas instancias judiciales para intentar mantenerse en el cargo. Irurzun había solicitado que el máximo tribunal resolviera con carácter urgente tanto durante el fin de semana como en plena feria de invierno, al considerar que, de no obtener una respuesta antes de cumplir 75 años, el perjuicio sería irreversible.

La disputa por el límite de edad El juez cumplió 75 años el 18 de julio, edad a partir de la cual la Constitución Nacional establece que los magistrados deben ser nuevamente designados por el Poder Ejecutivo y contar con el acuerdo del Senado para permanecer otros cinco años en sus cargos. Como no obtuvo ese procedimiento constitucional, presentó una medida cautelar para suspender la aplicación del artículo 99, inciso 4°, de la Carta Magna.

Su estrategia judicial incluyó un planteo de fondo en el que cuestionó la validez de la cláusula incorporada en la reforma constitucional de 1994. Según argumentó, la Convención Constituyente se habría excedido en las facultades otorgadas por la ley que declaró la necesidad de la reforma al fijar un límite etario para los jueces.

Antes de llegar a la Corte Suprema, la medida cautelar ya había sido rechazada tanto en primera instancia como por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Además, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dictaminó días atrás que el recurso extraordinario presentado por Irurzun debía ser desestimado por no dirigirse contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal. Una vacante clave en la Cámara Federal La salida de Irurzun abre una vacante en uno de los tribunales más relevantes de Comodoro Py. La Cámara Federal porteña revisa las decisiones adoptadas por los jueces federales de primera instancia en causas vinculadas con corrupción, narcotráfico y otros expedientes de alto impacto institucional. Con la negativa a habilitar la feria judicial, la Corte dejó en claro que no tratará el planteo con carácter urgente. El expediente continuará su curso una vez finalizado el receso judicial, aunque Irurzun ya alcanzó la edad límite prevista por la Constitución para el ejercicio del cargo.