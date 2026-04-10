El BCRA compró u$s457 millones y en 2026 ya acumuló más de u$s5.000 millones + Seguir en









La autoridad monetaria acumuló en la semana cerca de u$s1.000 millones. Mientras tanto, las reservas netas volvieron a cerrar en positivo.

El BCRA compró u$s457 millones este viernes. ambito.com

El Banco Central (BCRA) terminó este viernes su participación en el Mercado Libre de Cambios (MLC) con un resultado a favor de u$s457 millones. Se trató de la segunda mayor compra de dólares desde que Javier Milei asumió la presidencia, detrás de la del 4 de abril de 2024 (u$s468 millones).

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La autoridad monetaria aceleró sus compras en las últimas ruedas, en un contexto de calma en el tipo de cambio oficial debido al mejor clima en los mercados internacionales y el inicio de la cosecha gruesa. De este modo, en la semana terminó con saldo de u$s963 millones, el sexto más alto de la gestión.

Asimismo, desde el inicio del nuevo programa de acumulación de reservas, que dio su puntapié en enero, el BCRA acumuló u$s5.421 millones. Fuentes oficiales recordaron a Ámbito que la entidad que conduce Santiago Bausili adquiere divisas "tanto por pantalla como en bloque".

En este marco, las reservas se recompusieron. En términos brutos, durante la semana treparon u$s1.004 millones hasta los u$s45.431 millones, máximo desde el 13 de febrero. Mientras que, en términos netos, volvieron a cerrar esta jornada en terreno positivo (u$s323 millones, según la estimación del economista Federico Machado).

El dólar oficial sigue en picada y favorece las compras del BCRA El dólar oficial cayó este viernes hasta los $1.370. De esta manera, la brecha contra el techo de la banda cambiaria alcanzó el 22%, su nivel más alto desde junio de 2025. En los mercados paralelos, los financieros también operaron en baja, y el blue se mantuvo estable en los $1.390.

Los contratos de dólar futuro operaron con bajas generalizadas de hasta el 1,1%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de abril será de $1.387. Por su parte, los analistas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el BCRA, estimaron que el dólar alcanzaría los $1.700 en diciembre de 2026, lo que implicaría una suba interanual del 17,4%, no solo por debajo de previsiones anteriores sino también muy inferior a la inflación proyectada para el año (29,8%).