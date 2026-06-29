La autoridad monetaria adquirió apenas u$s25 millones y llevó el saldo comprador de junio a u$s1.371 millones. En tanto, las reservas brutas bajaron u$s415 millones, afectadas por la caída del oro.

El BCRA mantuvo compras mínimas y las reservas volvieron a caer por debajo de u$s47.000 millones, mientras el mercado evalúa si la presión cambiaria empieza a ceder tras la aceleración de junio.

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares este lunes 29 de junio, pero mantuvo una intervención mínima en el mercado oficial . La autoridad monetaria adquirió apenas u$s25 millones, en una rueda con un volumen operado de u$s821 millones, por lo que su participación se ubicó cerca del 3% del total negociado.

Con este resultado, el saldo comprador de junio ascendió a u$s1.371 millones, mientras que las compras netas acumuladas en 2026 llegaron a u$s11.118 millones . El dato confirma que el Central ya superó con margen el piso de la meta anual de compras, fijado en u$s10.000 millones, pero también muestra que la acumulación mensual perdió fuerza frente a abril y mayo.

La señal más relevante de la rueda volvió a estar en las reservas. Así, el stock bruto cayó u$s415 millones y terminó en u$s46.666 millones , nuevamente por debajo de los u$s47.000 millones . La baja se explicó en parte por el retroceso del oro, que cayó 1,62% y habría restado cerca de u$s100 millones al valor contable de las tenencias del BCRA.

Reservas bajo presión pese a las compras

La caída de las reservas volvió a mostrar que el saldo comprador del Central no se traslada de manera automática al stock bruto. Además de las compras en el mercado oficial, inciden pagos, movimientos de encajes, operaciones del Tesoro y variaciones de valuación de activos.

En la rueda, el impacto de monedas fue mixto. El euro avanzó 0,38% frente al dólar y la libra subió 0,45%, mientras que el yen se depreció 0,11% y el yuan se apreció 0,06%. Como las reservas se informan en dólares, esos movimientos pueden alterar la valuación contable de los activos denominados en otras monedas.

El punto de fondo es que el BCRA sigue comprando, pero con una intensidad mucho menor. En la semana, el saldo comprador es de apenas u$s25 millones. En este sentido, la estrategia parece orientada a sostener presencia en el mercado sin agregar una demanda que pueda empujar más al tipo de cambio.

Una semana clave para medir la presión cambiaria

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que esta semana será clave para determinar si la presión cambiaria empieza a ceder. Según la sociedad de bolsa, el dólar oficial cerró la semana previa con menor tensión, pero junio dejó una dinámica distinta a la de mayo: el spot acumuló una suba de 4,9%, frente al 1,2% del mes anterior.

Para PPI, una de las diferencias relevantes está en la menor oferta de divisas desde la cuenta financiera. En mayo, el Balance Cambiario mostró un aporte récord de u$s2.284 millones por préstamos externos y títulos de deuda locales y externos. En junio, en cambio, las emisiones en moneda extranjera se redujeron a u$s1.310 millones, frente a u$s2.169 millones en mayo.

Esa menor oferta financiera aparece como uno de los factores detrás de la mayor presión cambiaria del mes. En paralelo, el BCRA compró a un ritmo más bajo: acumuló u$s240 millones en la semana previa y promedia cerca de u$s71 millones diarios en junio, contra u$s137 millones diarios en mayo. Es el ritmo más lento desde enero.

El oficial subió y los financieros se mantuvieron firmes

En el frente cambiario, el dólar mayorista avanzó 0,30% y cerró en $1.481,5 para la venta. La cotización quedó 16,29% por debajo del techo de la banda, ubicado en $1.742,24. La distancia sigue siendo amplia, aunque menor a la observada durante buena parte de mayo.

Entre los dólares financieros, el MEP subió 0,70% hasta $1.509,87 y el contado con liquidación avanzó 0,10% hasta $1.543,13. El dólar blue bajó 0,33% y cerró en $1.510, según un relevamiento de Ámbito en la city porteña. Con esos valores, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 1,92%.

La curva de futuros operó con bajas generalizadas, con una variación promedio negativa de 0,21%. Julio cayó 0,13%, agosto 0,07%, septiembre 0,16%, diciembre 0,21% y marzo de 2027 retrocedió 0,31%. Las tasas implícitas quedaron en 1,44% mensual para julio, equivalente a 17,32% anualizado, y en 1,66% para agosto, o 19,94% anualizado.

El mercado mira el carry

En pesos, la TAMAR bajó de 22,81% a 22,56%, mientras que la BADLAR retrocedió de 21,25% a 20,25%. La evolución de estas tasas seguirá bajo la lupa porque define el atractivo del carry trade frente a un dólar oficial que aceleró durante junio.

El último REM dejó como referencia un dólar mayorista de $1.422 para junio, $1.447 para julio y $1.476 para agosto. Frente al cierre actual, el mayorista ya se ubica por encima de esas tres estimaciones de corto plazo. Para diciembre, el consenso mantiene una proyección de $1.658.

El desafío para el Gobierno será sostener la acumulación de divisas en una etapa más exigente. La menor oferta financiera, la demanda privada de cobertura y la caída de reservas vuelven a poner el foco sobre la capacidad del BCRA para comprar sin sumar presión al dólar.