BCRA: Javier Milei grabará la cadena nacional junto al equipo económico y busca blindar la continuidad de Santiago Bausili Por Cecilia Camarano + Agregar ámbito en









La iniciativa será enviada al Congreso la próxima semana y busca modificar el funcionamiento y la gobernanza del Banco Central. El Gobierno dejó afuera del proyecto un eventual blindaje al INDEC y apunta a avanzar con el pliego de Santiago Bausili en el Senado.

Javier Milei brindará una cadena nacional por al reforma de la Carta Orgánica del BCRA.

El presidente Javier Milei prepara una cadena nacional para anunciar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos económicos que el Gobierno considera centrales para la segunda mitad del año. El mensaje será grabado el mismo jueves (se transmitirá a las 20) y, según confirmaron fuentes de Balcarce 50 a este medio, se espera que el mandatario aparezca acompañado por parte del equipo económico que trabajó en la iniciativa.

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El proyecto será enviado al Congreso el martes, y apunta a redefinir el funcionamiento y los objetivos del Banco Central, con la intención de concentrar su misión en la preservación del valor de la moneda y reforzar la autonomía de la entidad. Entre los cambios que se vienen analizando aparece la posibilidad de limitar la emisión monetaria destinada a financiar al Tesoro y modificar las condiciones de funcionamiento del organismo. La reforma también contempla cambios en la gobernanza y en los mecanismos para remover a sus autoridades.

El anuncio de Milei llegará después de varias semanas de trabajo técnico y político sobre el proyecto. En la elaboración participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el titular del BCRA, Santiago Bausili. El Presidente también mantuvo reuniones con legisladores de La Libertad Avanza para explicar los principales puntos de la iniciativa y preparar el terreno para el debate parlamentario.

Luis Caputo y Federico Sturzenegger, detrás de la reforma de la carta Orgánica del BCRA. El Gobierno busca blindar la continuidad de Santiago Bausili Uno de los puntos que finalmente quedó afuera del proyecto es el denominado blindaje del INDEC. La posibilidad había sido evaluada por el Gobierno, pero en las últimas horas fuentes oficiales confirmaron a este medio que la iniciativa no incluirá modificaciones destinadas a reforzar la autonomía del organismo estadístico. En Casa Rosada, de todos modos, no descartan retomar el tema más adelante mediante un proyecto específico.

La decisión de no avanzar ahora con el INDEC estuvo vinculada a la discusión más amplia sobre el funcionamiento del esquema económico y a la necesidad de concentrar el paquete legislativo en la reforma del Banco Central. El Gobierno había analizado incluir cambios relacionados con la restricción al giro de utilidades y con un escenario de deflación, pero finalmente optó por dejar el tema fuera del texto que llegará al Congreso.

Santiago Bausili, titular del BCRA. En paralelo, el oficialismo prepara una estrategia parlamentaria vinculada al futuro de Santiago Bausili. El Gobierno buscará que el Senado trate su pliego después de avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con el objetivo de garantizar su continuidad al frente de la entidad y evitar que los cambios en la gobernanza puedan afectar su permanencia. La designación de Bausili tiene un período legal que vence en septiembre de 2028, pero en el Gobierno consideran necesario avanzar con su pliego en el Senado dentro del nuevo esquema institucional que propone la reforma. La intención es modificar primero los requisitos de designación y remoción de las autoridades del Banco Central y luego avanzar con la discusión parlamentaria sobre su continuidad. El orden de los tiempos no es casual. El Ejecutivo busca que la reforma de la Carta Orgánica establezca nuevas reglas para la conducción del organismo antes de que el Senado defina el futuro de su actual presidente. De esta manera, el oficialismo pretende que la discusión sobre Bausili quede encuadrada dentro del nuevo diseño institucional que impulsa Milei para el Banco Central. La reforma constituye además una de las principales apuestas económicas del Gobierno para consolidar el esquema de disciplina fiscal y monetaria que Milei considera necesario para sostener la baja de la inflación. El proyecto busca reducir los márgenes de intervención del Banco Central y establecer límites más estrictos a su relación financiera con el Tesoro, en línea con la idea del Presidente de evitar que la emisión monetaria vuelva a ser utilizada como mecanismo de financiamiento del déficit.