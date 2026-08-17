Grieta en el PRO por las negociaciones con LLA: el jefe del bloque en el Senado rechazó una alianza y defendió las PASO

El misionero Martín Goerling se desmarcó de los intentos de acercamiento del macrismo con los libertarios. Pidió presentar un candidato propio en 2027 y rechazó la propuesta del oficialismo para eliminar las primarias.

Los primeros contactos con La Libertad Avanza para explorar un posible acuerdo electoral abrieron una grieta en el PRO y surgieron voces disidentes que cuestionan el acercamiento al oficialismo. El jefe del macrismo en el Senado, Martín Goerling, afirmó que su partido debería presentar un candidato propio para las elecciones presidenciales de 2027 y se mostró en desacuerdo con la propuesta de eliminar las PASO que impulsan desde Casa Rosada.

La semana pasada, el presidente del bloque PRO en Diputados y titular del espacio en Provincia, Cristian Ritondo, y el diputado por CABA, Fernando De Andreis, mano derecha de Mauricio Macri, visitaron la Casa de Gobierno para reunirse con un viejo conocido, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el asesor de Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem, para avanzar hacia un esquema de trabajo conjunto con la mira puesta en las elecciones de 2027 y con el objetivo de "blindar el cambio" .

El encuentro se concretó luego de un llamado que duró poco más de media hora entre la secretaria general de la Presidencia y Macri , en lo que fue el primer intento de cara a la construcción de una hoja de ruta en común que podría tener como destino final la coronación en una alianza. La conversación se produjo luego de una nueva temporada de críticas cruzadas entre el presidente Javier Milei y el titular del PRO.

Tras el encuentro, Goerling fue consultado sobre la posibilidad de volver a confluir en una boleta única con La Libertad Avanza, repitiendo así el esquema acordado en 2025 para las elecciones legislativas. “ Yo creo que el PRO tiene que tener un candidato propio” , manifestó en diálogo con Futurock FM.

Según señaló el senador y jefe de la bancada del partido que conduce Macri “hay una gran parte del PRO de todo el país que quiere que el partido arme un frente electoral con otro esquema que no sea con el presidente (Javier) Milei ”. En ese sentido, se refirió a la intención del exministro de Hacienda de Cambiemos, Hernán Lacunza, de postularse como posible candidato del partido amarillo: “Es recontra válido y lo aliento a que siga”.

De todas maneras, el misionero dejó en claro que la posibilidad de una alianza por el momento “es una discusión que no está zanjada”, aunque remarcó que respetará la decisión partidaria que tomen para 2027.

Reforma de las PASO

En otro pasaje de la entrevista, se refirió a la propuesta de Nación de reformar la ley electoral para suprimir las PASO, uno de los puntos que está sobre la mesa de negociación con el PRO. “No se puede cambiar el sistema cada dos años en función de la coyuntura o lo que digan las encuestas del momento para que beneficie a uno o perjudique a otro", dijo y consideró que "las reglas de la democracia, y en este caso cómo se elige un presidente, tiene que tener una estabilidad”.

El legislador por la provincia de Misiones comentó que en la última reunión del partido plantearon la decisión de mantener las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias. “Es una herramienta que ha servido, está probada”, resaltó, aunque dijo que podrían plantearse cambios para “modernizarla”.

Entre los puntos a debatir, propuso eliminar la obligatoriedad para que no se presenten aquellos partidos que no tienen internas y discutir los pisos electorales para los partidos más chicos y evitar que se haga “un negocio con las boletas”. Para Goerling, una posible eliminación de las primarias “requiere un debate profundo y serio” y puede ser “compleja”, y que el oficialismo podría apelar primero a una suspensión para el 2027. En ese sentido, remarcó que “es una discusión que está abierta”.

Ignacio Torres durante un encuentro con Diego Santilli en Casa Rosada. Casa Rosada

El debate al interior del PRO sobre un acuerdo con LLA: entre "blindar el cambio" y evitar "el rejunte electoral"

Las negociaciones del PRO con LLA repercutieron en el sur del país. Ignacio Torres, gobernador de Chubut y referente del macrismo, señaló que los acuerdos "tienen que venir de la mano de para qué nos juntamos" y aseguró que "el rejunte no tiene ningún tipo de sentido si es solamente para ganar una elección”.

Luego puso de ejemplo la situación de su provincia. "Nosotros tenemos un frente que tiene peronismo, radicalismo, PRO y libertarios también. ¿Qué nos une, qué nos hermana? Una agenda de desarrollo", dijo y concluyó: "Ojalá, si hay un acuerdo a nivel nacional entre el PRO y La Libertad Avanza, se dé en el marco de una agenda de desarrollo".

Torres no fue la única voz del PRO que se expresó tras el primer encuentro LLA-PRO. Laura Alonso, legisladora y exvocera del gobierno de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, señaló el partido está dispuesto a seguir trabajando en pos de "blindar el cambio” que lleva adelante Javier Milei.

“Desde la boca de Mauricio y también de Jorge Macri, nos vas a escuchar a nosotros, los del PRO, diciendo que queremos blindar el cambio: que al Gobierno nacional le vaya bien, que a la Argentina le vaya bien y que los argentinos estén mejor”, aseguró en diálogo con Radio Continental. La mesa de trabajo, dijo, fue un “primer paso" de cara a "reconstruir confianza con el Gobierno nacional”.