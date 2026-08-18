Se adelanta el clima electoral en un contexto de desencanto

Continúa la caída de la imagen del Gobierno, pero no lo capitaliza la oposición. Las preocupaciones del presidente Milei y los nombres que el oficialismo baraja para las próximas elecciones.

“La gestión presidencial tocó su nivel más bajo desde hace más de un año y la imagen negativa del presidente trepó al 58,5% . Pero el desgaste no encuentra destinatario: la principal figura opositora arrastra un rechazo casi idéntico , ninguna figura del propio oficialismo ofrece recambio y la proyección hacia 2027 se dibuja, por ahora, sin ganadores claros” . Así lo señala la última medición de Zentrix Consultora , dada a conocer este fin de semana, en coincidencia con otras mediciones que reflejan una sociedad desencantada con las opciones políticas .

Javier Milei llegó a la presidencia con el voto de una gran parte de la sociedad decepcionada con los partidos tradicionales. Fueron clave sus promesas de combatir a “la casta” y terminar con la inflación. El primer mandatario sostiene ahora que cumplió con todas sus promesas de campaña, entre ellas una fuerte reducción en el aumento de los precios.

Sin embargo, la baja de la inflación no es un fin en sí mismo, la gente ahora ha dejado de preocuparse por los índices de precios, pero plantea como central “los bajos salarios” y “el temor a la pérdida del empleo” .

Es que el promedio de los sueldos no se recuperó – los registrados del sector privado se encuentran 0,6% por debajo de noviembre de 2023 y es mayor la caída en los ingresos de los empleados públicos – según datos oficiales. La pérdida es más pronunciada cuando se observa la contracción del ingreso disponible por el aumento del peso de las tarifas públicas en el gasto de las familias.

Desde el cambio de gobierno se perdieron más de 240.000 puestos de trabajos registrados en el sector privado – los de mayor calidad -. Desde que asumió Milei cerraron 30.633 empresas, un 6% del total, de acuerdo con Fundar en base a datos oficiales. Se trata de la peor caída en los primeros 30 meses de un gobierno.

Javier Milei llegó a la presidencia con el voto de una gran parte de la sociedad decepcionada con los partidos tradicionales. Fueron clave sus promesas de combatir a “la casta” y terminar con la inflación.

Así, la población percibe un deterioro en su situación económica y, lo que es peor, las encuestas muestran que predomina el pesimismo con relación al futuro. Frente a los indicadores desfavorables, la respuesta oficial es atribuir los malos resultados a “conspiraciones de la oposición”.

No obstante, como no pasa desapercibido en el Gobierno que ha bajado el nivel de sustento a los libertarios, ha salido a volver a tejer alianzas con los partidos más cercanos – particularmente el PRO- e intenta llevar adelante una reforma que elimine las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). El diagnóstico de los estrategas de la Casa Rosada es que Milei tiene que ser elegido en primera vuelta porque existen riesgos de que no gane en un ballotage. Para ello necesita 45% de los votos o 40% y más de 10 puntos de diferencia con el segundo.

Al respecto, en el “círculo rojo” causó estremecimiento la última encuesta de Jorge Giacobbe – un encuestador alejado del kirchnerismo - que muestra a Axcel Kicillof ganando en el ballotage con 45,8% contra 45,4% que sacaría Milei.

Uno de los costos de querer eliminar las PASO es que adelanta el clima electoral y por lo tanto instala la incertidumbre que es propia de los momentos previos a la votación. En este contexto los agentes económicos tienden a demorar decisiones y tomar posiciones de cobertura impactando de manera negativa la actividad.

Qué entusiasma al presidente Milei

Todavía dolido por verse obligado a despedir a Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y contrariado por distintos hechos (por caso, no logró que los extranjeros puedan comprar más tierras), Javier Milei se recluyó en los últimos días. Durante su retiro, dedicó buena parte de su entusiasmo a perfeccionar el paper con el que sueña ganar el Premio Nobel de Economía, según comentan en la Casa Rosada.

Dicen que para Milei la presidencia es sólo “un trabajo” y que su verdadero desafío es alcanzar el mayor premio académico por su aporte a las ideas económicas.

El paper que el presidente escribió junto al economista Demian Reidel, se titula "Minimum Viable Scale: Extinction and Escape under Increasing Returns" ("Escala Mínima Viable: Extinción y Escape bajo Rendimientos Crecientes"). Se trata de un planteo matemático y teórico sobre el crecimiento económico que justifica la desregulación total de los mercados y las empresas tecnológicas.

En medios libertarios no deja de preocupar “la falta de presencia” de Milei en momentos en que las encuestas coinciden en señalar un deterioro en el humor social y una caída en la confianza en el gobierno. Reclaman que el presidente salga más a la calle rememorando las visitas que se hicieron durante la campaña legislativa.

A la pérdida de imagen de la gestión oficial se suma coincide con el manifiesto retiro de las redes del ejército de propaganda digital comandado por Santiago Caputo. El asesor, enfrentado con Karina Milei, dicen en la Casa Rosada que se encuentra en una suerte de retirada estratégica y ha menguado su participación en las decisiones gubernamentales.

Son pocas las personas en las que el presidente confía al momento de informarse. Identifican como su principal fuente sobre la situación económica y social al ministro Luis “Toto” Caputo, un funcionario que es reconocido dentro del gabinete nacional por su capacidad para “vender buenas noticias”. A su vez, el foco de atención del primer mandatario está concentrado fundamentalmente en aspectos de la macroeconomía como, por ejemplo, lograr la reforma de la carta orgánica del Banco Central o el proyecto de Inocencia Fiscal.

Sin banderas

“Con el caso Adorni perdimos la bandera de la lucha contra la casta y la gente empieza a preguntarse si tiene sentido tanto sacrificio, porque no siente una mejoría en el bolsillo, al contrario, aumentan los que creen que la situación va a empeorar. Nos quedamos sin las promesas de campaña”, argumentan algunos libertarios.

Este problema, dicen, es percibido por altos funcionarios, como Karina Milei. Sin embargo, al menos hasta el momento, el presidente Milei sigue considerando que su tarea debe orientarse al ordenamiento de la macroeconomía, en la convicción de que los mercados harán el resto.

Alianzas

Los libertarios se muestran dispuestos a realizar acuerdos amplios con el objetivo excluyente de ganar la reelección presidencial de Javier Milei. La reunión entre el PRO y la LLA fue una primera conversación que tiene como telón de fondo la desconfianza mutua que subsiste entre ambos partidos.

Respecto a eventuales candidatos, trascendió que el gobierno apunta a Patricia Bullrich para disputar la gobernación de Buenos Aires y Diego Santilli compitiendo por la jefatura porteña. No se trataría de los lugares que ambos personalmente considerarían óptimos para el futuro de sus carreras políticas, pero serían los que a esta altura son los más convenientes según los estrategas oficiales. En el caso de la elección porteña, el problema es que Jorge Macri aspira a reelegir, pero daría la impresión que tanto su primo Mauricio como los libertarios estarían dispuestos a “sacrificarlo” si fuera necesario.

Particularmente, que Bullrich juegue en territorio bonaerense se considera clave porque podría ganar la provincia más grande del país. Y creen que sus mayores chances vienen de la mano de uno de los principales problemas que presenta la gestión de Kicillof: la falta de seguridad.

En cuanto a la fórmula presidencial, en medios de la Casa Rosada ha circulado el nombre de Martín Menem como candidato a vicepresidente, entre otros. En este caso también importa la portación de apellido, además de contar con la chance de disputar algunos votos de peronistas que recuerden con nostalgia el mandato de Carlos Menem en los 90.