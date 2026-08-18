Real blue: a cuánto opera este martes 18 de agosto

La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.

El real blue cotiza a $293,21 para la compra y a $297,07 para la venta .

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El real paralelo , que circula en el mercado " negro ", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.

El real oficial marcó los $278 para la compra y a $300 para la venta. A su vez, el real tarjeta , que es el utilizado para compras en el exterior, se ubicó a un valor de $390.00.

El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales . En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 18 de agosto

El dólar oficial minorista cerró a $1.465 para la compra y a $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.515,66 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.492.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 18 de agosto

El dólar blue cerró a $1.515 para la compra y a $1.535 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, martes 18 de agosto

El dólar CCL cerró a $1.596,52 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.0%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 18 de agosto

El dólar MEP cerró a $1.527,36 y la brecha con el dólar oficial es de 2.4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 18 de agosto

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.969,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 18 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.583,97, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 18 de agosto

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s63.333, según Binance.