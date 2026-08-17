Paro universitario: docentes vuelven a las medidas de fuerza por el financiamiento educativo

Los docentes y personal no docente profundizan el plan de lucha contra el Gobierno en reclamo del cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.

El regreso a las aulas después del feriado del 17 de agosto estará marcado por nuevas medidas de fuerza en las universidades nacionales. Los gremios reclaman mejoras salariales y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El regreso a las aulas después del feriado del lunes 17 de agosto estará marcado por nuevas medidas de fuerza en las universidades nacionales . Los docentes universitarios volverán al paro esta semana , en el marco de un conflicto que se mantiene abierto con el Gobierno nacional por salarios, presupuesto y el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario .

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La CONADU Histórica confirmó una medida de fuerza que comenzará el martes 18 y se extenderá hasta el sábado 22 de agosto. En la práctica, durante martes, miércoles, jueves y viernes las actividades académicas de las instituciones alcanzadas por la medida podrían verse afectadas por la adhesión de los docentes.

La protesta se suma a las jornadas realizadas durante las últimas semanas y a nuevas medidas ya previstas para los últimos días de agosto, por lo que el conflicto amenaza con extenderse durante buena parte del segundo cuatrimestre.

El nuevo esquema de protesta contempla una primera etapa entre el martes 18 y el sábado 22 de agosto . La convocatoria fue realizada por CONADU Histórica y contempla paro docente y distintas actividades de visibilización del reclamo.

Esto significa que los estudiantes de universidades públicas cuyos docentes adhieran a la medida podrían encontrarse con actividades suspendidas o modificadas durante la semana posterior al feriado.

La medida no alcanza a las escuelas primarias y secundarias en general. Se trata de un conflicto específico del sistema universitario y la suspensión de actividades dependerá de la adhesión de los docentes de cada institución.

Los docentes universitarios vuelven al paro esta semana.

Por qué los docentes universitarios vuelven al paro

El principal reclamo de los gremios está relacionado con la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación vienen reclamando desde hace meses.

Las organizaciones sindicales denuncian que el Gobierno no implementó de manera integral la norma sancionada por el Congreso y reclaman además una recomposición de los salarios docentes y mayores recursos para las universidades públicas.

A esto se suman reclamos vinculados con las becas estudiantiles, los gastos de funcionamiento y el financiamiento de los hospitales universitarios.

El conflicto también tiene una dimensión judicial. La Justicia dejó vigente la obligación de avanzar con determinados aspectos del financiamiento, mientras que las universidades y los gremios sostienen que el Gobierno todavía no cumplió de manera integral con lo establecido.

El reclamo salarial, otro de los puntos centrales

La discusión por los salarios se convirtió en uno de los principales ejes de la disputa entre las federaciones docentes y el Ejecutivo.

Los gremios sostienen que los incrementos otorgados durante los últimos meses no alcanzaron para compensar la pérdida del poder adquisitivo y reclaman una recomposición que permita recuperar parte del salario perdido.

La discusión salarial se desarrolla en paralelo al reclamo presupuestario. Para los sindicatos, ambos problemas están relacionados: el deterioro de los ingresos docentes se suma a la falta de recursos suficientes para sostener el funcionamiento de las casas de altos estudios.

Habrá más paros a fin de mes

El conflicto no terminará con la medida de esta semana. FEDUN y FATUN, federaciones que representan a docentes y trabajadores no docentes universitarios, ya anunciaron un paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto.

Por su parte, CONADU también confirmó un paro de 48 horas para esas fechas y mantiene un plan de lucha que incluye actividades de protesta y visibilización frente al Palacio Pizzurno.

De esta manera, las universidades nacionales enfrentarán un calendario con nuevas interrupciones de las actividades durante la segunda mitad del mes.

El Gobierno y las universidades, sin acuerdo

El conflicto se mantiene abierto pese a las distintas instancias de negociación entre funcionarios, rectores y representantes gremiales.Los sindicatos sostienen que las respuestas oficiales resultaron insuficientes y decidieron profundizar las medidas de fuerza. El Gobierno, en tanto, defiende su política presupuestaria y sostiene que avanzó con mejoras para el sistema universitario dentro de las restricciones fiscales.

La disputa por el financiamiento universitario vuelve así a ocupar el centro de la agenda educativa y amenaza con complicar el normal desarrollo del segundo cuatrimestre en distintas universidades públicas del país.

El Gobierno salió al cruce y asegura que cumplió con el presupuesto

La cartera que conduce Sandra Pettovello confirmó a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias el pago de las transferencias a los hospitales universitarios y el cumplimiento del acta paritaria firmada el pasado 10 de junio con los gremios docentes y no docentes universitarios.

Según la propia ministra, el detalle de las transferencias quedó de la siguiente manera:

Universidad Nacional de Cuyo: Resolución N.° 427/26 por $2.259.960.000. Se paga mensualmente la suma de $188.330.000.

Resolución N.° 427/26 por $2.259.960.000. Se paga mensualmente la suma de $188.330.000. Universidad de Buenos Aires: Resolución N.° 420/26 por $20.000.000.000, devengada y transferida. Asimismo, Resolución N.° 484/26 por $20.000.000.000, ya devengada y en proceso de transferencia.

Resolución N.° 420/26 por $20.000.000.000, devengada y transferida. Asimismo, Resolución N.° 484/26 por $20.000.000.000, ya devengada y en proceso de transferencia. Universidad Nacional de Córdoba: Tramitando administrativamente la suma de $2.259.960.000.

Tramitando administrativamente la suma de Universidad Nacional de La Rioja: Tramitando administrativamente la suma de $380.260.885.

En tanto, señaló que el Gobierno ya transfirió la suma de $ 666.823.011.021 del presupuesto vigente en concepto de Gastos en Personal e Incrementos Salariales, correspondientes al mes de junio de 2026 y primera cuota del Sueldo Anual Complementario 2026.

En ese sentido, el comunicado del ministerio destaca que "continúa dando cumplimiento al acta paritaria firmada el pasado 10 de junio con los gremios docentes y no docentes universitarios" y que "los aumentos salariales acordados se están abonando de acuerdo con los montos, plazos y el cronograma establecidos oportunamente."