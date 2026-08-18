Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotiza este martes 18 de agosto

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cotiza a $1.672,31 para la compra y a $1.766,61 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA) .

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En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica a $1.761,52 para la compra y a $1.784,62 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.296,59.

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.487,50.

El dólar blue cotiza a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, martes 18 de agosto

El dólar CCL cotiza a $1.579,08 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.2%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 18 de agosto

El dólar MEP cotiza a $1.514,78 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 18 de agosto

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 18 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.579,23, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 18 de agosto

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s62.866, según Binance.